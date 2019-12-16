أصعب قرعة لليفربول في دوري أبطال أوروبا

تترقب جماهير وعشاق فريق ليفربول الإنجليزي قرعة دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا بعد تأهله أول المجموعة الخامسة برصيد 13 نقطة.





وتصدر ليفربول المجموعة الخامسة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا برصيد 13 نقطة بفارق نقطة واحدة عن نابولي الصاعد في المركز الثاني برصيد 12 نقطة.





وبذلك سيواجه أبطال النسخة الماضية أحد الأندية التي احتلت المركز الثاني بمجموعتها من خلال القرعة التي ستقام يوم الإثنين المقبل بمقر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أقوى المنافسين المحتملين لمواجهة ليفربول في دور الـ16 لبطولة دوري أبطال أوروبا :





* ثنائي إسباني يخشاه ليفربول





1- ريال مدريد الذي أحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى برصيد 8 نقاط بفارق 5 نقاط عن المتصدر باريس سان جيرمان.





2- أتلتيكو مدريد الذي احتل المركز الثاني في المجموعة الرابعة برصيد 10 نقاط.









* ثلاثي متواضع يتمناه ليفربول





1- أتالانتا الإيطالي خصم مُحتمل لحامل لقب دوري الأبطال حيث احتل وصافة المجموعة الثالثةبرصيد 7 نقاط.





2- بوروسيا دورتموند، صاحب المركز الثاني برصيد 10 نقاط في المجموعة السادسة.





3- أولمبيك ليون صاحب المركز الثاني في المجموعة السابعة برصيد 8 نقاط.



