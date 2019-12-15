يلا شوت يوتيوب Taktikora live مشاهدة مباراة ريال مدريد وفالنسيا بث مباشر (REAL tv) تابع لايف الريال لايف هدف بنزيما WOn

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الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:57 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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يفتح ملعب ميستايا أبوابه لإستضافة مباراة ريال مدريد وفالنسيا في مباريات الدوري الإسباني للموسم الحالي 2019/2020، وتتجه أنظار محبي ومتابعي الدوري الإنجليزي إلى هذه المباراة الهامة للغاية نحو الصدارة، ونحن على موقع الفجر نرصد لكم اليوم بث مباشر مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

 

ويدخل ريال مدريد مباراة اليوم ضد فالنسيا محتلا المركز الثامن برصيد 26 نقطة جمعهم من الفوز في 10 مباريات والتعادل في 4 مباريات، وتلقي الهزيمة في 1 مباريات فقط، بينما على الجانب الآخر، يدخل ارسنال مباراة اليوم صاحب المركز الثامن برصيد 26 نقطة جمعهم من الفوز في 7 مباريات والتعادل في 5 مباريات، وتلقي الهزيمة في 4 مباريات.

 

موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا

من المقرر أن موعد مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم السبت الموافق 14 من ديسمبر، حيث تنطلق صافرة حكم المباراة في تمام الساعة :-

المباراة :

11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

10:00 مساءاً بتوقيت مصر .

10:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

10:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

10:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

10:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

11:00 مساءاً بتوقيت العراق .

10:00 مساءاً بتوقيت السودان .

11:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

 

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

تنقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا اليوم علي شبكة قنوات بي إن سبورت الرياضية، وحدد الشبكة قناة بي ان سبورت BEINSOPRT HD3، لنقل المباراة، ويتولي علي محمد علي مسئولية التعليق على مباراة ريال مدريد وفالنسيا.

 

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ريال مدريد وفالنسيا

أعنلت عدة قنوات أوربية عن نقل مباراة ريال مدريد وفالنسيا مجانا عبر قنواتها الموجودة عبر عدة أقمار إصطناعية، ونظرا لتزايد البحث عن القنوات المجانية التي تنقل مباراة ريال مدريد اليوم، احضرنا لكم قائمة بهذه القنوات يمكنك البحث عنها والاستمتاع بمتابعة مباراة ريال مدريد وفالنسيا :-

 

Match Football 1Setanta

Sports Euro Asia

Sport Klub 1 Serbia

Digi Sport 2 HD Romania

beIN Sports HD 11 EN

beIN Sports HD 14 FR

beIN Sports HD 1 FR

Digi Sport 1 HD Slovakia

Cosmote Sport 2 HD

SuperSport HD 3 alb

Ziggo Sport Select HD

C More Live 1

Sport Klub 1 Montenegro

Match! TV

CBC SPORT HD

Varzish Sport HD

Varzish Sport HD

LaLiga TV Bar

Movistar LaLiga HD

Eleven Sports 1 HD

Eleven Sports 1 Belgium

Eleven Sports 1 HD portugal

DAZN 1 HD

Spiler 2 TV

Premier Sports 2 HD

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