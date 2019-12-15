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يلا شووت AHLI مشاهدة مباراة الاهلي وحرس الحدود بث مباشر بدون تقطيع KOOORA GOAL كورة اون لاين رابط ماتش الاهلي YALLA ONLI

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 08:42 م
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مشاهدة مباراة الاهلي
مشاهدة مباراة الاهلي
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الأهلي ضد حرس الحدود، والمقرر لها مساء اليوم الأحدKORA LIVE، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمKORA STAR.
تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الأحد، ويمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدود، على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الأهلي ضد حرس الحدودفي الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الأهلي ضد حرس الحدود، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الأهلي ضد حرس الحدود في الدوري المصري.
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