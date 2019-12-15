كورة أون لاين - YOUTUBE مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وارسنال بث مباشر KORA LIVE كورة جول i7SRY هدف صلاح رابط ماتش ارسنال B

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لمشاهدة القمة النارية المنتظرة بين أرسنال ضد مان سيتي Man City live stream، حيث يعول السيتيزينز على قوته الهجومية المتمثلة في المهاجم الأرجننتيني سيرجيو أجويرو، ورحيم ستيرلنج، وكيفن دي بروين.kora live

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كورة جول Arsenal KORAGOAL، للاستمتاع بمباراة أرسنال ضد مان سيتي، المقرر انطلاقها في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءا بتوقيت الإمارات.

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يلا شوت حصري YALLA SHOOT 7asry لمباراة أرسنال ضد مان سيتي، ويبدو أن المباراة لن تكون سهلة على السيتي، نظرًا لقوة منافسه الجانرز الذي يمتلك قوة هجومية كبيرة تتمثل في الثلاثي أوباميانج ولاكازيت ونيكولاس بيبي.kora on lione

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تأمل جماهير السيتي في تخطي المباراة الصعبة خارج قواعدهم بتحقيق الفوز، وذلك لإستعادة نغمة الإنتصارات

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