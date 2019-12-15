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تعليق الرحلات الجوية في مطار بغداد

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:44 ص
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مطار بغداد
مطار بغداد
وكالات
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توقفت حركة الملاحة الجوية، صباح اليوم الأحد، في مطار بغداد الدولي، بسبب انعدام الرؤية نتيجة الضباب الكثيف.

 

وقالت إدارة مطار بغداد الدولي، في بيان نشرته على الحساب الرسمي لها على موقع فيسبوك: بالنظر لسوء الأحوال الجوية وانعدام الرؤية بسبب الضباب الكثيف، عن توقف حركة الملاحة الجوية لهذا، اليوم الأحد، الموافق 2019/12/15 ، منذ ساعات الصباح الأولى حيث وصل مدى الرؤية إلى صفر، وسيتم فتح الأجواء حالما تتناسب مديات الرؤية مع ما أقرته المنظمات الدولية".

 

وأضاف: "لذا نهيب بالمسافرين تفهم الأمر حفاظا على أرواحهم وممتلكاتهم وسيتم الإعلان لاحقا حالما تفتتح الأجواء وتعود حركة الملاحة الجوية إلى طبيعيتها".

 

وكانت العاصمة العراقية بغداد، وأغلب محافظات العراق، قد شهدت ضباب كثيف ورؤية شبه معدومة.

 

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مطار بغداد تعليق الرحلات العراق الاحوال الجوية

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