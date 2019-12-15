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يوتيوب beIN sport مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر KOOORA GOAL يلا كورة KORA STAR رابط مباراة ميلان اليوم

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 10:32 ص
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بوابة الفجر
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة ميلان وساسولو بث مباشر اليوم 12/15‏/2019 الدوري الايطالي، يفتح ملعب سان سيرو أبوابه لكي يستضيف مباراة جديدة تجمع بين فريق ميلان وفريق ساسولو في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات الأسبوع الـ 16 من بطولة الدوري الإيطالي، ويخوض فريق ميلان مباراته وهو ساعياً إلى تحقيق نتيجة إيجابية خلال هذه المباراة، حيث يخوض فريق ميلان مباراته وهوم يحتل المركز العاشر برصيد 20 نقطة حصدها من خلال مشاركته في 15 مباراة استطاع أن يحقق الفوز خلال 6 مباريات وتعادل خلال مباراتين إلا إن الخسارة كانت حاضرة خلال 7 مباريات أخرى، ويسعى الفريق أن يعوض الخسارة المريرة التي تلقاها خلال الـ 7 مباريات الاخيرة له، وقد أكد المدير الفني لفريق ميلان أن فريقه يسعى كي يحقق نتيجة إيجابية تمكنه من تحسين مركزه في جدول الترتيب.

فيما ينهي فريق ساسولو استعداداته الأخيرة تأهياً لمواجهة غريمه والفوز عليه، حيث يحتل الفريق المركز الـ 14 برصيد 15 نقطة تمكن من خطفها من خلال 14 مباراة محققاً الفوز خلال 4 مباريات وتعادل خلال 3 مباريات، إلا أنه خسر خلال 7 مباريات أخرى، ويسعى الفريق أن يعوض الخسارة المريرة التي تلقاها خلال الـ 7 مباريات الأخيرة له، وأكد المدير الفني للفريق أن المباراة سوف تشهد منافسة قوية من كلا الفريقين الذي يسعى كلاهما في تحقيق نتيجة إيجابية تقربه من الفوز بلقب الدوري الإيطالي.

بطاقة مباراة مانشستر يونايتد Vs إيفرتون
🏆 البطولة : الدوري الايطالي   .
⏰ يوم المباراة : 15 / ديسمبر / 2019 .
🏅 الاسبوع : الأسبوع 16.
📺 القنوات الناقلة : بي ان سبورت 7.
🎤 التعليق الصوتي : أحمد البلوشي .
⌚ موعد المباراة : الساعة 4:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .
⌚ موعد المباراة : الساعة 5:00 مساءاً بتوقيت السعودية (GMT 3+) .
⚽ نتيجة المباراة : سيتم إضافة نتيجة مباراة ميلان وساسولو بعد انتهاء المباراة.

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