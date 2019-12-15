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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 09:08 ص
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بوابة الفجر
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بث مباشر مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث تُذاع المباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز في يوم الأحد عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

حيث تُذاع مباراة مانشستر سيتي ضد أرسنال على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الثانية، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.

يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الأحد 15/12/2019 في الدوري الإنجليزي الممتاز
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