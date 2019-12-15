موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة inter milan بث مباشر beIN H

يستضيف اليوم الأحد نادي فيورنتينا علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي فيورنتينا ونظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة إلاربع مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب أرتيميو فرانكي الدولي بمدينة فلورنسا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.





وتذاع المباراة بين نادي فيورنتينا أمام نظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بطولة الكالتشيو الإيطالي في الشرق الأوسط عبر قناتها الرابعة بتعلق خالد الحدي.