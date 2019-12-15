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موعد مباراة إنتر ميلان ضد فيورنتينا اليوم الأحد 15/12/2019 في الدوري الإيطالي| مشاهدة مباراة inter milan بث مباشر beIN H

الأحد 15/ديسمبر/2019 - 07:45 ص
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بوابة الفجر
علي ماهر حلمى
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يستضيف اليوم الأحد نادي فيورنتينا علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي إنتر ميلان ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي فيورنتينا ونظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر إلاربع مساءا بتوقيت مكه المكرمة والثانية عشر إلا ربع مساءا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثامنة إلاربع مساءا بتوقيت جرينتش علي ملعب أرتيميو فرانكي الدولي بمدينة فلورنسا ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز.


وتذاع المباراة بين نادي فيورنتينا أمام نظيره نادي إنتر ميلان اليوم الأحد ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من بطولة الدوري الإيطالي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية المالكة لحقوق بطولة الكالتشيو الإيطالي في الشرق الأوسط عبر قناتها الرابعة بتعلق خالد الحدي.


يذكر أن نادي فيورنتينا يحتل المركز الثالث عشر بجدول ترتيب بطولة الدوري الإيطالي الممتاز برصيد 16 نقطة بينما يتصدر نادي إنتر ميلان جدول ترتيب البطولة الايطالية برصيد 38 نقطة ويسعي الانتر للفوز بالمباراة والحصول علي الثلاث نقاط لإبتعاد عن فريق يوفنتوس في جدول ترتيب البطولة الايطالية والانفراد بالصدارة وحيدا بينما يرغب نادي فيورنتينا في استغلال عامل الأرض و الجمهور لتحقيق فوزا هاما يبعده عن مناطق الهبوط في جدول ترتيب البطولة الايطالية.
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