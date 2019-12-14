«كورة لايف» TODAY aston villaمشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش أستون فيلا PLUS

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شاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا بث مباشر اليوم السبت في الدوري الإنجليزي

يلتقي فريق شيفيلد يونايتد بنظيره أستون فيلا في تمام الخامسة مساء اليوم السبت بملعب بارامال لين ، ضمن مواجهات الأسبوع السابع عشر من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "بريمرليج" .

مشاهدة مباراة شيفيلد يونايتد ضد أستون فيلا بث مباشر في الدوري الإنجليزي بدون تقطيع

ويحتل شيفيلد يونايتد المركز الثامن بترتيب الدوري الانجليزي برصيد 22 نقطة، بينما يقع أستون فيلا بالمركز الـ 17 برصيد 15 نقطة.

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ويسعى أستون فيلا ، المحترف ضمن صفوفه تريزيجيه وأحمد المحمدي لاعبي المنتخب الوطني ، الى الفوز بمباراة اليوم والابتعاد عن منطقة الهبوط حيث يحتل المركز السابع عشر بفارق الأهداف عن فريق ساوثهامبتون صاحب المركز الثامن عشر .









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وكان اخر فوز لفريق استون فيلا بالدوري الإنجليزي في الخامس والعشرين من نوفمبر امام فريق نيوكاسل يونايتد ، والتي انتهت بفوز الفيلاينز بثنائية نظيفة.

















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رابط أستون فيلا

رابط شيفيلد يونايتد

مشاهدة مباراة أستون فيلا وشيفيلد يونايتد