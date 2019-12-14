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لايف بث مباشر BEIN SPORTS كورة لايف مشاهدة مباراة برشلونة وسوسيداد | مباراة برشلونة وسوسيداد بث مباشر رابط HQ

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:04 م
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بوابة الفجر
الفجر الرياضي
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شاهد بث مباشر مباريات الدوري الاسباني اليوم السبت 14 ديسمبر 2019 حيث يصطدم فريق برشلونة بنظيره فريق ريال سوسيداد في مواجهه قويه تقام على ملعب (انويتا) ضمن منافسات الجولة 17 لبطولة الليجا الاسبانية، مشاهدة بث مباشر مباراة الفريق الكتالوني cool kora.

مشاهده بث مباشر مباراة برشلونة اليوم كورة لايف (yala messie)| حيث تنطلق المواجهة المرتقبة بين برشلونة وريال سوسيداد في تمام الساعة الخامسة مساءًا بتوقيت مدينه القاهرة، والسادسة مساءا بتوقيت مدينه مكة المكرمة، والسابعة مساء بتوقيت مدينه ابوظبي، ويتطلع فريق البرسا لتحقيق الانتصار في مباراة اليوم وحصد ثلاث نقاط جديدة لتأمين صدارة الدوري الاسباني – تابع لايف مباراة برشلونة now.

التشكيل الرسمي لمباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت:

يخوض برشلونة مباراة اليوم ضد ريال سوسيداد بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: مارك أندري تير شتيجن

خط الدفاع: سيرخي روبيرتو – صامويل أومتيتي – كليمون لونجليه – جونيور فيربو

خط الوسط: إيفان راكيتيتش – سيرجيو بوسكيتس – فرانكي دي يونج

خط الهجوم: ليونيل ميسي – لويس سواريز – أنطوان جريزمان.

علي الجانب الآخر يبدأ فريق ريال سوسيداد المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: أليكس روميرو

خط الدفاع: جوسيبا زالدوا – إيجور زوبلديا – دييجو يورينتي – ناتشو مونريال

خط الوسط: أندير جيفارا – ميكيل ميرينو – مارتن أوديجار

خط الهجوم: ميكيل أويارزابال – ويليان جوسيه – بوراو.

شاهد بث مباشر كورة ستار مباريات الدوري الاسباني أون لاين- تذاع مباراة برشلونة ضد ريال سوسيداد اليوم السبت على شاشه قناة بي ان سبورت hd 2 بتعليق المصري علي محمد علي - كما يمكنكم متابعه مشاهده مباشره للمباراة من خلال رابط بث مباشر على موقع يلا سبورت و رابط الاسطوره hd

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