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كول كورة AHilal مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر YALLA SHOOT كورة اون لاين PLUS كورة لايف الهلال NOW bein

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:02 م
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بوابة الفجر
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رابط مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشر كورة ستار يلا شوت الهلال بث مباشر الهلال ضد الترجي اونلاين يوتيوب بدون تقطيع، وينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية بين الهلال السعودي وفريق الترجي اليونسي، مساء اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم لأندية، المقامة في قطر.

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موعد مباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية:-
ومن المقرر أن تقام المباراة، اليوم السبت، في تمام الساعة الرابعة عصراً بتوقيت القاهرة، والساعة الخامسة بتوقيت المملكة العربية السعودية، والسادسة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية:-
تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات بطولة دوري ابطال افريقيا.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي في كأس العالم للأندية عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الهلال ضد الترجي ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الهلال ضد الترجي.

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