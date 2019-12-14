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«كورة ستار NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت salah رابط ليفربول مباشر متعددة NOW

السبت 14/ديسمبر/2019 - 03:17 م
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بوابة الفجر
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بث مباشر كورة أونلاين مباراة ليفربول المحترف ضمن صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد واتفورد، اليوم السبت 14 ديسمبر الجاري، KOORA ONLINE، تابع بث مباشر بورنموث وليفربول، ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من البريميرليج.
ويستضيف ملعب أنفيلد معقل الريدز، مباراة الفريق أمام واتفورد، كورة ستار ضمن منافسات الجولة السابعة عشر للدوري الإنجليزي KOORA STAR، واتفورد يحل ضيفًا على ليفربول بالدوري الإنجليزي.
موعد مباراة ليفربول وواتفورد بالبريميرليج
وتُقام مباراة ليفربول الإنجليزي، المحترف بين صفوفه المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد واتفورد، في الساعة الثانية والنصف ظهرًا بتوقيت القاهرة والثالثة والنصف عصرًا بتوقيت مكة المكرمة والرابعة والنصف عصرًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وواتفورد بالبريميرليج
وتُذاع مباراة ليفربول بقيادة المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH ضد واتفورد، أونلاين ONLINE عبر مجموعة قنوات بي إن سبورتس القطرية bein Sports HD، الناقل الحصري لمباريات الدوري الإنجليزي.
كورة لايف حيث يتسلح الجهاز الفني لنادي ليفربول الإنجليزي بقيادة الألماني يورجن كلوب المدير الفني، بالتأهل الأخير الذي حققه بدوري أبطال أوروبا، عقب الفوز على سالزبورج النمساوي بالجولة الأخيرة، بمشاركة نجمه الأول المصري محمد صلاح MOHAMED SALAH، بث مباشر KOORA LIVE مباراة ليفربول ضد واتفورد، بالجولة السابعة عشر بالبريميرليج.
كورة جول ويسعى ليفربول الإنجليزي، لتحقيق الفوز وسط ملعبه ومواصلة الابتعاد بصدارة جدول الترتيب، KOORA GOAL، ليفربول يستضيف واتفورد في مباراة قوية بالدوري الإنجليزي.
ويحتل ليفربول الإنجليزي، صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 46 نقطة جمعها من الفوز في 15 مباراة والتعادل في واحدة فقط، يلا شووت بلس مشاهدة مباراة ليفربول ضد واتفورد، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر YALLA SHOOT PLUS، بالبريميرليج.
كورة حصري على الجانب الآخر يدخل واتفورد المباراة ويرغب في تحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الخروج من وضعه الحالي بجدول الترتيب، KORA7ASRY حيث يحتل مؤخرة ترتيب البريميرليج برصيد 9 نقاط فقط.
ويمكنكم متابعة مباراة ليفربول ضد واتفورد ضمن الجولة السابعة عشر ضمن منافسات الدوري الإنجليزي، بموقع الفجر الرياضي عبر رابط الأسطورة بدون تقطيع في بث حي ومباشر وبدون إعلانات alostora.
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