«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر FIL GOAL رابط ماتش ليفربول PLUS بدون تقطيع NOW

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يدخل ليفربول المباراة من أجل حصد الثلاث نقاط ومواصلة سلسلة الانتصارات والاقتراب خطوة بخطوة نحو لقب الدوري الإنجليزي الغائب عنه منذ ٣٠ عامًا.

يدخل ليفربول المباراة بمعنويات مرتفعة عقب تأهله إلى دور الـ١٦ من بطولو دوري أبطال أوروبا بعد تصدره مجموعته برصيد ١٣ نقطة ويليه نابولي بـ١٢ نقطة، حيث فاز الريدز على فريق سالزبورج النسماوي بهدفين دون رد وشهدت تألق محمد صلاح وتسجيله هدف رائع.

* التشكيل المتوقع :

من المتوقع أن يخوض ليفربول المباراة بالتشكيل الآتي :-

حراسة المرمى : أدريان

خط الدفاع : آندرو روبرتسون وفيرجيل فان دايك وجويل ماتيب وأليكساندر آرنولد

خط الوسط : جورجينيو فينالدوم وفابينيو وجوردان هندرسون

خط الهجوم : ساديو ماني وروبيرتو فيرمينو ومحمد صلاح

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