Advertisements
Advertisements
Advertisements

KOOORA GOAL - يلا شووت مشاهدة الترجي والهلال بث مباشر al-hilal NOW كورة لايف MATCH رابط ماتش الترجي NOW

السبت 14/ديسمبر/2019 - 11:25 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
مشاهدة بث مباشر (كورة أونلاين) مباريات كأس العالم للأندية yalla live، حيث تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة وخاصة جماهير الكرة العربية صوب ستاد جاسم بن حمد بالعاصمة القطرية الدوحة، لمتابعة المواجهة العربية النارية بين الهلال السعودي والترجي التونسي، في الدور الثاني من مونديال الأندية 2019.

تابع بث مباشر مباراة الهلال ضد الترجي (يلاشووت حصري) world cup، وتحمل مباراة اليوم رقم 5 في تاريخ المواجهات العربية في بطولة كأس العالم للأندية، حيث سبق واجتمع فريقين عربيين في مواجهة واحدة بالمونديال 4 مرات كانت الغلبة لـأندية عرب آسيا بالفوز في المواجهات جميعها.

مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال والترجي في مونديال الأندية، حيث تقام المباراة في تمام الساعة الرابعة عصرا بتوقيت مدينة القاهرة والخامسة بتوقيت مدينة مكة المكرمة، والثانية ظهرا بالتوقيت العالمي "جرينتش".

مشاهدة مباشرة لمباريات مونديال الأندية اليوم السبت 14 ديسمبر 2019، كورة ستار مباراة alhilal بدون تقطيع على رابط الأسطورة، حيث يطمح كلا الترجي والهلال لمواصلة الانجازات العربية في تاريخ مونديال الأندية، حيث سجلت بعض الأندية اسماءها بحروف من ذهب في سجل تاريخ البطولة بفضل انجازاتها أبرزها الرجاء المغربي والعين الاماراتي وحصدا وصافة البطولة عامي 2013، 2018، بينما حصل الأهلي المصري على "البرونزية" 2006.

متابعة بث مباشر كورة ستار مباراة الترجي التونسي ضد الهلال السعودي في الدور الثاني لبطولة كأس العالم للأندية، حيث ينتظر الفائز من هذه المباراة ملاقاة فريق فلامنجو البرازيلي في الدور نصف النهائي للبطولة، بينما يواجه الخاسر الفائز من مونتيري والسد القطري.

متابعة بث مباشر kora live مباريات المونديال، حيث تذاع مباراة الهلال ضد الترجي التونسي اليوم عبر شاشة bein sports hd 1 بتعليق حفيظ دراجي، كما تذاع المباراة عبر قنوات الكاس  القطرية الناقلة لمعظم المواجهات والبطولات العربية والخليجية.

Advertisements

أخبار تهمك

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 12 ساعة

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 12 ساعة

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 20 ساعة

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

حب المال يهدد استمرار ساديو ماني مع ليفربول

منذ 10 دقائق

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 12 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 22 ساعة

تعليق عمرو أديب على استقبال الدوحة قائد القوة البحرية الإيرانية

منذ حوالي 4 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 12 ساعة

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 15 ساعة

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 9 ساعات
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
07:18 ص

حسين الشحات يوجه رسالة لـ"كهربا" بعد انتقاله للأهلي

أول قرار من الزمالك بعد انتقال كهربا للأهلي

06:55 ص

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

08:29 م

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status