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يلا شووت MATCH مشاهدة مباراة الهلال ضد الترجي بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الهلال ضد الترجي قناة مفتوحة

السبت 14/ديسمبر/2019 - 08:01 ص
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بوابة الفجر
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لايف مباراة الهلال ضد الترجي مباشر، حيث يدخل فريق الهلال مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الترجي الرياضي، وهو لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق في آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الهلال في تحقيق الانتصار في أربع مباريات، بينما سقط فريق الهلال في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الهلال في الفترة الماضية، نجح فريق الهلال في تسجيل أربعة عشر هدفاً في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الهلال ستة أهداف في مرماه.

مشاهدة مواجهة الترجي الرياضي و الهلال في كأس العالم للأندية السبت:يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة الهلال ضد الترجي الرياضي

يدخل فريق الترجي الرياضي مباراته المقبلة أمام نظيره فريق الهلال، وهم لم يعرف طعم الخسارة على الإطلاق سوى في مباراة واحدة فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك نجح فريق الترجي الرياضي في تحقيق الانتصار في 3 مباريات أخرى، بينما سقط فريق الترجي الرياضي في فخ التعادل في مباراة واحدة فقط لا غير.

ومن الناحية التهديفية في آخر 5 مباريات خاضها فريق الترجي الرياضي في الفترة الماضية، نجح فريق الترجي الرياضي في تسجيل سبعة أهداف في شباك منافسيه، وفي مقابل ذلك استقبلت شباك فريق الترجي الرياضي هدفين فقط لا غير في مرماه.

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