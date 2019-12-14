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مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

السبت 14/ديسمبر/2019 - 07:48 ص
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السد القطري
السد القطري
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رابط مشاهدة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السد ضد مونتيري في كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.
السابعة والنصف مساءً: حسب توقيت جمهورية مصر العربية.

القنوات الناقلة لمباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية السبت: يلا شوت مشاهدة بث مباشر مباراة السد

بث مباشر مباراة السد ضد مونتيري في كأس العالم للأندية، حيث تُذاع المباراة في كأس العالم للأندية في يوم السبت عبر شبكة قنوات BEIN SPORTS القطرية باعتبارها مالكة الحقوق الحصرية إذاعة جميع مباريات بطولة كأس العالم للأندية.

حيث تُذاع مباراة السد ضد مونتيري على الهواء مباشرة وحصرياً على قناة BEIN SPORT HD الأولى، إضافة إلى موقع BEIN CONNECT عبر شبكة الإنترنت، فيما لم يتم الكشف حتى هذه اللحظة عن معلق المباراة.
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بث مباشر السد ضد مونتيري

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