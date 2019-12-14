مشاهدة مباراة السد ضد مونتيري بث مباشر «القناة المفتوحة» beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع

رابط مشاهدة مباراة السد ومونتيري في كأس العالم للأندية بث مباشر اليوم، هذا ومن المقرر أن تُقام مباراة السد ضد مونتيري في كأس العالم للأندية في يوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2019 على الأراضي القطرية، وسوف تنطلق صافرة بداية الشوط الأول من أحداث المباراة في يوم السبت، في تمام الساعة:الثامنة والنصف مساءً: حسب توقيت المملكة العربية السعودية التاسعة والنصف مساءً: حسب توقيت الإمارات العربية المتحدة.