أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"

دعت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر صورة لها مع ابنها نشرتها على تطبيق "إنستغرام" إلى الدعاء له.

وعبرت أحلام في المنشور عن حبها الكبير لابنها فاهد، وفرحتها بوجوده.

وكانت أحلام أدت حفلا غنائيا لها في الخامس من الشهر الجاري في سلطنة عمان وصفتها بـ"ليلة تاريخية".

ومؤخرًا ناشدت المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بأن يضم المطربة اللبانية كارول سماحة، لقائمة النجوم التي تشارك في مهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.





ونشرت أحلام تغريدة تناشد خلالها آل الشيخ، بضم كارول سماحة، لحفلات موسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت له خلالها: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".





وردت كارول سماحة، من جانبها على تغريدة أحلام، قائلة لها: "أنت المختلفة، صادقة وطيبة وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك".