Advertisements
Advertisements
Advertisements

أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 05:49 ص
Advertisements
Advertisements

دعت الفنانة الإماراتية أحلام متابعيها عبر صورة لها مع ابنها نشرتها على تطبيق "إنستغرام" إلى الدعاء له.

وعبرت أحلام في المنشور عن حبها الكبير لابنها فاهد، وفرحتها بوجوده.

وكانت أحلام  أدت حفلا غنائيا لها في الخامس من الشهر الجاري في سلطنة عمان وصفتها بـ"ليلة تاريخية".

ومؤخرًا ناشدت المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، بأن يضم المطربة اللبانية كارول سماحة، لقائمة النجوم التي تشارك في مهرجان موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

ونشرت أحلام تغريدة تناشد خلالها آل الشيخ، بضم كارول سماحة، لحفلات موسم الرياض، عبر حسابها الشخصي بموقع التغريدات القصيرة "تويتر" قالت له خلالها: "طلبتك قول تم معاليك نبي الرائعة الراقية الأستاذة كارول سماحة وأنا أول الحاضرين حفلها، فنانة مختلفة أتمنى تكون بيننا".

وردت كارول سماحة، من جانبها على تغريدة أحلام، قائلة لها: "أنت المختلفة، صادقة وطيبة وأحلى ما في صفاتك إنك أحلام بحبك".


أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"
أحلام تنشر صورة لها مع ابنها "ادعوا له"
Advertisements

أخبار تهمك

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل - كهربا مهدد بالإيقاف 6 أشهر

منذ حوالي 10 ساعات

عبد الحفيظ يكشف مميزات صفقة كهربا ويوضح السبب وراء عقوبة ربيعة

منذ حوالي 7 ساعات

رد فعل مفاجئ من لاسارتي بعد تعاقد الأهلي مع كهربا

منذ حوالي 15 ساعة

موعد ظهور كهربا في تدريبات الأهلي

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الزمالك يطلب تعويض 5 مليون يورو بعد انضمام كهربا للأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

"أمطار" و"رياح محملة بالأتربة".. تحذير هام من "الأرصاد"

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

منذ حوالي 7 ساعات

كهربا يكذب مزاعم جروس في جلسته مع فايلر بالأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

هل يتعرض الأهلي للعقوبات بسبب التعاقد مع كهربا؟.. القيعي يُجيب

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. أول تعليق من كهربا عقب الانضمام رسميًا للأهلي

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

منذ حوالي 8 ساعات

أخبار الزمالك اليوم الجمعة: مرتضي منصور يتوعد الأهلي.. موعد مباراة الأبيض المقبلة.. الزمالك يفاوض 4 لاعبين من الأحمر

منذ حوالي 8 ساعات

الزمالك يجهز ملف كامل لعقاب كهربا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

منذ حوالي 18 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:29 م

عاجل - ردًا على ضم كهربا.. الزمالك يُجهز للتعاقد مع 4 لاعبين من الأهلي

عاجل.. أول رد فعل من مرتضى منصور بعد انتقال كهربا للأهلي رسمياً

01:31 م

عاجل.. كشف حقيقة زواج أحمد السعدني وندى موسى

02:46 ص

أول رد لوالد الطفل مروان بطل فيديو التعذيب

11:16 م

عمرو أديب: "أردوغان لازم ياخد على دماغه بالجزمة القديمة"

11:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status