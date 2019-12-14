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على طريقتهما الخاصة.. جميلة عوض وأحمد السبكي يروجان لفيلم "بنات ثانوي"

السبت 14/ديسمبر/2019 - 04:59 ص
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بوابة الفجر
فايقة محمد
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طرحت الفنانة جميلة عوض، بوستر فيلمها الجديد "بنات ثانوي" تقدم جميلة خلال الفيلم دوراً جديداً لم تقدمه من قبل وتجسد شخصية فتاة في الصف الثاني الثانوي في مدرسة حكومية تدعي سالي محمد. 

كما طرح المنتج أحمد السبكي بوستراً دعائيًا لفيلم بنات ثانوي عبر حسابه الرسمي "إنستجرام" وظهر بالصورة كلا من هنادي مهنا، جميلة عوض، مايان السيد، هدي المفتي ومي الغيطي، محمد الشرنوبي ومحمد مهران وكتب علي الصورة بإذن الله يناير فيلم بنات ثانوي، جميلة عوض، مي الغيطي، هنادي مهني، محمد الشرنوبي.

يذكر أن المخرج كريم السبكي قد كشف سابقًا عن خمسة بوسترات لفيلم بنات ثانوي حيث ظهرت جميع البوسترات علي طريقة كارنية المدرسة. 

ومن المقرر عرض الفيلم في دور العرض السينمائية يوم يناير المقبل، وتدور أحداث الفيلم حول خمس فتيات في مرحلة الثانوية العامة، ويعرض ما يحدث لهن أثناء رحلتهن في البحث عن ذاتهن في مرحلة المراهقة وتتوالي الأحداث والمفاجأت في إطار اجتماعي مشوق وعلي رأسهم الفنانة جميلة عوض التي تتعرض خلال الأحداث لكثير من المواقف

بنات ثانوي بطولة هنادي مهني، مايان السيد، جميلة عوض، هدي المفتي، مي الغيطي، كريم قاسم، محمد الشرنوبي، محمد مهران، ميدو عادل وتامر هشام وهو من إخراج محمود كامل وتأليف أيمن سلامة وانتاج أحمد السبكي


على طريقتهما الخاصة.. جميلة عوض وأحمد السبكي يروجان لفيلم "بنات ثانوي"
على طريقتهما الخاصة.. جميلة عوض وأحمد السبكي يروجان لفيلم "بنات ثانوي"
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