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"أوبر" تستأنف على وقف رخصة عملها في لندن بعد فشلها في تحقيق عوامل السلامة والأمان

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 11:23 م
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بوابة الفجر
رويترز
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قدمت أوبر استئنافا يوم الجمعة ضد قرار الهيئة المنظمة للنقل في لندن حذف تطبيق طلب سيارات الأجرة من رخصتها للعمل في واحد من أهم أسواقها، وهو ما يمهد لعملية قانونية من المحتمل أن تكون طويلة جدا يمكنها فيها الاستمرار في تسيير رحلات.

وفي الشهر الماضي، رفضت هيئة النقل في لندن منح الشركة التي مقرها وادي السيليكون رخصة جديدة بسبب ما سمته ”سلسلة من الإخفاقات“ المتعلقة بالسلامة والأمن، وذلك في أحدث مرحلة في المعركة الدائرة منذ وقت طويل مع السلطات.

وخلال تقديم استئنافها في محكمة وستمنستر ماجسترتس، قالت أوبر إنها غيرت نموذج أعمالها على مدار العامين الماضيين وستواصل المضي في ذلك.

وقال مدير الشركة في شمال وشرق أوروبا جيمي هيوود ”نحن على التزام للندنيين ونعمل بشكل وثيق مع هيئة النقل في لندن للتعامل مع بواعث قلقهم وطلباتهم كما هو عهدنا منذ 2017“.

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وامتنعت هيئة النقل في لندن عن التعقيب.

وسيظل بمقدور سائقي الشركة البالغ عددهم حوالي 45 ألفا في لندن قبول رحلات حتى انتهاء عملية الاستئناف، وهو ما قد يستغرق شهورا وربما سنوات.

وقالت الهيئة التنظيمية في نوفمبر  إنه كان بإمكان سائقين غير مصرح لهم بتحميل صورهم على حسابات أخرى لأوبر، لذا فإنه في ما لا يقل عن 14 ألف رحلة، كان سائق آخر غير المعلن عنه يأخذ الراكب.

 

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