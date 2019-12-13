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أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 08:04 م
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العالم - أرشيفية
العالم - أرشيفية
الفجر
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ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.

أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن التقدم في محور عين زارة

أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، أن قواته تتقدم في محور عين زارة بمعركة طرابلس.


آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين كمرحلة اولى، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".


أخبار عالمية عاجلة اليوم || جونسون: سنغادر "بريكست" في 31 يناير
أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة
تعهد رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، بمغادرة الاتحاد الأوروبي (بريكست) في 31 يناير، بعد فوز حزب المحافظين بزعامته بأغلبية كبيرة في الانتخابات العامة.
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معركة طرابلس محور عين زارة جونسون ترامب بريكست الجيش الليبي اتفاق تجاري مع الصين

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