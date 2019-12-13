أهم وآخر الأخبار العالمية والعربية العاجلة لهذا اليوم الجمعة

ترصد بوابة الفجر، أبرز أحداث العالم اليوم الجمعة 13/ 12/2019 في إطار تقديم خدمة مميزة للقارئ تغطي الأحداث المهمة على الصعيدين العربي والدولي.



أخبار عاجلة الآن || الجيش الليبي يعلن التقدم في محور عين زارة



أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، أن قواته تتقدم في محور عين زارة بمعركة طرابلس.

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آخر الأخبار العاجلة في العالم || ترامب يعلن التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء الجمعة، التوصل إلى اتفاق تجاري مع الصين كمرحلة اولى، نقلا عن "سكاي نيوز عربية".

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أخبار عالمية عاجلة اليوم || جونسون: سنغادر "بريكست" في 31 يناير