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الجيش الليبي يعلن التقدم في محور عين زارة بمعركة طرابلس

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:33 م
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الجيش الليبي
الجيش الليبي
الفجر
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أعلن الجيش الليبي، مساء الجمعة، أن قواته تتقدم في محور عين زارة بمعركة طرابلس.

وتمكنت قوات الجيش الليبي، من فرض سيطرتها على معسكر حمزة جنوب العاصمة طرابلس.

وأكدت مصادر عسكرية مطلعة، أن قوات الجيش الليبي سيطرت على معسكر حمزة، الواقع بمنطقة مشروع الهضبة بالجنوب الشرقي للعاصمة والذي يبعد بمسافة 4 كم تقريبا عن طريق الشط المؤدية لقلب طرابلس،

لافتة إلى أن الاشتباكات متواصلة في أكثر من محور بجنوب طرابلس.

وكان الجيش الليبي، أكد في وقت سابق تقدمه جنوبي العاصمة، معلناً سيطرته على معسكر حمزة. وقال مدير إدارة التوجيه المعنوي العميد خالد المحجوب، إن الجيش تقدم في أكثر من محور بالمنطقة الغربية، مشيراً إلى سيطرته على جسر الزهراء والناصرية إضافة إلى مصنع الهريسة. وأضاف أن تقدم الجيش أدى إلى إرباك كبير في صفوف المجموعات المسلحة المتبقية، وسط هروب عدد من قياداتها.

إلى ذلك، أعلن أن الوحدات العسكرية تمكنت من تأمين شمال غرب مخيم اليرموك جنوبي العاصمة.

وفي هذا السياق، أفادت مصادر محلية، أن معسكر حمزة الذي سيطر عليه الجيش الليبي، كان من أهم مواقع مسلحي حكومة الوفاق. 

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الكلمات المفتاحية

معركة محور عين زارة طرابلس السيطرة الجيش الليبي

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