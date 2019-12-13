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«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH برشلونة اليومYalla Messi

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 05:42 م
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مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة وريال سوسييداد بث مباشر
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يسعى برشلونة وريال مدريد لفك ارتباطهما والانفراد بصدارة الدوري الإسباني عندما يحل الأول ضيفاً على ريال سوسيداد السبت فيما يزور الثاني الأحد مدينة فالنسيا ضمن المرحلة السابعة عشرة من المسابقة.

ويتساوى البلاوغرانا والمرينغي بعدد النقاط ولكل منهما 34 نقطة مع افضلية للأول بفارق الأهداف، علما ان مباراة "الكلاسيكو" المؤجلة التي تجمع بينهما ستقام الأربعاء المقبل.

يدخل برشلونة مباراته مع ريال سوسيداد (الرابع برصيد 27 نقطة) بعد خوضه مواجهة صعبة الثلاثاء في سان سيرو انتهت بفوزه 2-1 وإقصاء  إنتر ميلان متصدر الدوري الإيطالي من دوري أبطال أوروبا، بفريق جله من الاحتياطيين بعدما فضل المدرب ارنستو فالفيردي اراحة كل من نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي والحارس الألماني مارك-أندريه تير شتيغن وسيرجيو بوسكيتس والكرواتي ايفان راكيتيتش، علما أن الأورغوياني لويس سواريز ظل على مقاعد الاحتياط حتى الدقيقة 62 عندما حل بديلا للفرنسي انطوان غريزمان.

ويأبى الفريق الكتالوني تعرضه لأي نكسة قبل المواجهة المرتقبة مع غريمه التقليدي في "كامب نو" الأربعاء.

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