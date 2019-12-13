«يلا شوت beIN المفتوحة» مشاهدة مباراة ليفربول وواتفورد بث مباشر KORA LIVE كورة ستار PLUS MATCH ليفربول اليوم YALLA SALA

يخوض ليفربول المتصدر اختباراً سهلاً في المرحلة السابعة عشرة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم عندما يستضيف واتفورد الأخير فيما يصطدم مانشستر سيتي الثالث وحامل اللقب بمضيفه أرسنال في قمة نارية.





ويبدو ليفربول مرشحاً فوق العادة لتعميق جراح واتفورد وتعزيز سجله القياسي والحفاظ على مشواره دون خسارة وعلى الأقل على فارق النقاط الثماني التي تفصله عن ليستر سيتي مضيفه في المرحلة التاسعة عشرة.





ويواصل ليفربول سيره بخطى ثابتة نحو لقبه الأول منذ 30 عاماً ويدخل المباراة منتشياً بتأهله إلى الدور الثاني لمسابقة دوري أبطال أوروبا التي يحمل لقبها، وسيحاول استغلال افتتاحه للمرحلة للضغط على ليستر سيتي بتوسيع الفارق بينهما إلى 11 نقطة قبل استضافة الأخير لنوريتش سيتي في وقت لاحق السبت.





وأكّد الألماني يورغن كلوب مدرب ليفربول الذي جدد عقده حتى 2024 الجمعة أن فريقه جاهز للمنافسة على الجبهتين المحلية والقارية رغم الجدول المزدحم الذي ينتظر الفريق خصوصاً هذا الشهر.





وبدوره لن يجد ليستر سيتي، البطل المفاجأة عام 2016 ومفاجأة الموسم الحالي، أيّ صعوبة لتخطي عقبة نوريتش سيتي وتحقيق فوزه التاسع على التوالي قبل أن يحل ضيفاً على مانشستر سيتي في المرحلة الثامنة عشرة السبت المقبل.





ويعوّل ليستر كثيراً على تألق مهاجمه المخضرم جايمي فاردي (33 عاما) صاحب 16 هدفاً في 16 مباراة حتى الآن والتي ساهم بها مع خط هجومه في تحقيق السلسلة القياسية للنادي في عدد الانتصارات المتتالية.





وأكد فاردي أنّه مهتم أكثر بالنتائج التي يحققها الفريق أكثر من هز الشباك والركض وراء الأرقام الفردية، وقال "من الواضح أنني فوق القمر"، في إشارة إلى سجله القياسي في هز الشباك هذا الموسم، مضيفاُ "لكن أولاً وقبل كل شيء، النقاط هي الأهم بالنسبة لليستر".



