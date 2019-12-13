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نجم تشيلسي يتحدى برشلونة

الجمعة 13/ديسمبر/2019 - 07:00 ص
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تشيلسي
تشيلسي
ريهام عبد المحسن
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أعرب تامي أبراهام نجم هجوم تشيلسي عن رغبته في مواجهة برشلونة في الأدوار الإقصائية في بطولة دوري أبطال أوروبا. وتمكن تشيلسي من الفوز في الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ليل الفرنسي بهدفين مقابل هدف وحسم تأهله لدور ثمن النهائي كوصيف للمجموعة الثامنة خلف فالنسيا صاحب الصدارة.

وقال أبراهام في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية :"أحب اللعب في كامب نو أو أي ملعب لم أزره من قبل".

وأضاف: "لا يوجد لدينا أي خوف ونحن مستعدون لمواجهة أي فريق ولا ننظر إلا إلى خوض التحدي فهو أمر مثير ونريد اللعب ضد أفضل أندية العالم بأحسن الملاعب".

واختتم أبراهام تصريحاته قائلاً: "أنا أعيش حلمًا أصبح حقيقة لأنني كنت أتابع مباريات دوري أبطال أوروبا كطفل والآن أشارك في البطولة، إنه نجاح لا يُصدق بالنسبة لنا أن نصل لثمن النهائي وهذا يعني الكثير لي".

ويقدم مهاجم تشيلسي موسما مميزًا، حيث سجل 13 هدفًا حتى الآن خلال 22 مباراة ويُعتبر من أبرز اللاعبين في صفوف تشيلسي.

وأفادت وسائل إعلام عالمية مطلع الشهر الجاري بأن محكمة التحكيم الرياضي قررت قبول استئناف تشيلسي الإنجليزي ليصبح قادرًا على عقد صفقات في الميركاتو الشتوي المقبل.

وأشارت وسائل الإعلام إلى أن المحكمة قلصت الغرامة على النادي اللندني إلى نحو 300 ألف دولار.

وذكرت وسائل الإعلام العالمية أنه تم عقاب تشيلسي من الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) بالحرمان من ضم لاعبين لفترتي انتقالات بسبب خرق قواعد الانتقالات الدولية وتسجيل لاعبين أقل من 18 عامًا. وطبق تشيلسي عقوبة فترة انتقالات واحدة في الصيف الماضي.

وذكرت المحكمة في بيان لها:"عوقب تشيلسي بالحرمان من ضم لاعبين جدد محليا أو دوليا لفترة انتقالات كاملة ونفذ النادي العقوبة بالفعل في صيف 2019".

وكشفت وسائل الإعلام أن تشيلسي طبق العقوبة في يونيو الماضي وعقب تحقيق مطول بشأن كيفية تعاقد تشيلسي مع لاعبيه الصغار في أكاديمية الناشئين أعلن الفيفا أن البلوز انتهك المادة 19 في اللوائح فيما يتعلق بحالة 29 ناشئًا.

وأكد الفيفا إن النادي اللندني انتهك أيضا مادة تتعلق باتفاقات بشأن لاعبين صغار السن مما سمح بالتأثير على أندية أخرى في أمور تتعلق بالانتقالات.

وأوضحت المحكمة أن المخالفات حدثت مع عدد أصغر بكثير من اللاعبين ووجدت انتهاكات في نحو ثلث الحالات التي أعلن عنها الفيفا ومخالفات أقل جدية مما نسبه الاتحاد الدولي للبلوز.
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