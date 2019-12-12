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بث مباشر الزمالك وبيراميدز اليوم| نتيجة مباراة الزمالك الآن| مشاهدة مباراة الزمالك مباشرة بدو تقطيع

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 08:36 م
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز YALA LIVE :-
كورة ستار تابع البث الحي المباشر لمباراة فريق الزمالك ضد فريق بيراميدز والتي ستقام اليوم الخميس 12 ديسمبر GOAL KOORA في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ستاد القاهرة ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري المصري الممتاز KOORA ONLINE.
يلا لايف موعد مباراة الزمالك ضد بيراميدز BEIN MATSH :-

وسوف تقام المباراة بين نادي الزمالك وفريق بيراميدز في الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت مكة المكرمة COOL KOORA وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية وفي الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي YALA SHOOOT PLUS.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك ضد بيراميدز KOORA ONLINE :-
وكانت قد أعلنت مجموعة قنوات أون سبورت عن إذاعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز هذا الموسم عبر قنواها YALA KOORA وأيضا سوف تذيع قناة تايم سبورت تلك المباراة بين نادي الزمالك وفريق بيراميدز، وأيضاً قناة نايل سبورت COOL KOORA.

ويسعى نادي الزمالك لتحقيق الفوز بعد الخسارة التي تلقاها في المباراة الماضية من فريق إنبي بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد KOORA LIVE في المباراة التي أقيمت على ملعب السلام الدولي، وتعثر المارد الأبيض في مباراة اف سي مصر أيضاً بالتعادل بنتيجة إيجابية هدف لكل فريق KOORA STAR وستكون تلك المباراة نارية بين الناديين على ستاد القاهرة الدولي GOAL KOORA.

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