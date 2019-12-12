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يلا شوت بلس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشرyalla SHOOT كورة لايف PLUS رابط ماتش الزمالك ON SPORT المفتوحة

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:10 م
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بوابة الفجر
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع الزمالك ضد بيراميدز، والمقرر لها مساء اليوم الخميسKORA LIVE، في الدوري المصري الممتاز لكرة القدمKORA STAR.

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم الخميس، ويمكنكم مشاهدة مباراة الزمالك ضد بيراميدز على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة االزمالك ضد بيراميدز في الدوري المصري عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش الزمالك ضد بيراميدز ، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة الزمالك ضد بيراميدزفي الدوري المصري.

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