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yalla kora اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز yalla shoot بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز كورة لايف elzamalek

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 07:05 م
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بوابة الفجر
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يشهد استاد بتروسبورت مواجهة قوية بين الزمالك وبيراميدز اليوم الساعة الثامنة مساءا في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

يحتل الفريق الأبيض صدارة الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني برصيد 38 نقطة.

وتعد مباراة اليوم بين الفريقين قمة جديدة في الدوري المصري في ظل اقامتها بين المتصدر والوصيف، وفي ظل كثرة عدد النجوم بالفريقين.

وقام عمال غرفة الملابس لنادي بيراميدز برش مادة غريبة داخل غرفة اللاعبين قبل مباراة الزمالك التي تقام اليوم الساعة الثامنة مساءا على استاد بتروسبورت في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز.

ويأتي رش تلك المادة تخوفا من حدوث أي أعمال سحر لفريق بيراميدز الذي يسعى بكل قوته لهزيمة الزمالك في ذلك اللقاء من أجل الاقتراب خطوة أخرى نحو حصد لقب الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة حسام حسن عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك المقرر لها اليوم الخميس ويدرس حسام حسن المدير الفني الاعتماد على ايريك تراوري في مركز الظهير الأيسر.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى : مهدي سليمان

خط الدفاع: إيريك ترواوري وعلي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار

خط الوسط : نبيل دونجا ومحمد مجدي قفشة ومحمد فاروق وعبد الله السعيد وكينو

خط الهجوم: عمر خربين

وأعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة السويسري جروس عن التشكيل الذي سيخوض به مباراة بيراميدز المقرر لها اليوم الخميس في اللقاء المؤجل من الجولة التاسعة للدوري.

جاء التشكيل كالتالي:

حراسة المرمى :عماد السيد

خط الدفاع: عبد الله جمعة ومحمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز

خط الوسط : طارق حامد وفرجاني ساسي ومحمد إبراهيم وإبراهيم حسن ومحمود كهربا

خط الهجوم: عمر السعيد.

الزمالك وبيراميدزمباشر


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