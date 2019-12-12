عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

يلا zamalek اون سبورت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز يلا كورة اونلاين بث مباشر الزمالك ضد بيراميدز yalla shoot الجديد

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:57 م
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements
نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز اليوم الثلاثاء 23 أبريل 2019 وملخص اهداف لقاء الدورى المصرى 23-4-2019

شاهد الان مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشريلا شوت بلس yalaa shoot plas  موعد مباراة الزمالك وبيراميدز والقنوات الناقلة لها تقام مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية والعاشرة بتوقيت الامارات وتذاع المباراة عبر قناة اون سبورت وقناة نايل سبورت بالاضافة الى امكانية مشاهدتها عبر البث المباشر لموقع الفجر الرياضي. 

مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر بث مباشر كورة ستار kooora star  وتعد هذه المباراة هى أول مواجهة بين ديسابر مدرب فريق بيراميدز والصربي ميتشو المدير الفني للزمالك ، بالاضافة الى الوجود العديد من النجوم الذين لاعبوا للفريقين وفي مقدمتهم ابراهيم حسن والشناوي وعلي جبر واحمد توفيق وعمر جابر ومحمد عنتر .

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة لاين kooora on line 

رابط مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر يلات شوت بلس yalaa shooot plas ، متابعة مباراة الزمالك اليوم في نهائي الكأس لحظة بلحظة بث الاسطورة لايف ، البث الحي والمباشر لمباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر كورة اون لاين جودة عالية بدون تقطيع hd ، شاهد الان مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كاس مصر بث مباشر كورة ستار koooora star  في خدمة مميزة يقدمها الفجر الرياضي  ، ويسعى نادي الزمالك لتحقيق البطولة الثالثة له خلال هذا الموسم المميز بعد تحقيق لقب السوبر المصري السعودي وبطولة الكونفدرالية.   


Advertisements

أخبار تهمك

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

منذ حوالي 5 ساعات

تشكيل الزمالك الرسمي ضد بيراميدز.. مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON TIME

منذ ساعة الا ربع

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

منذ ساعة الا ربع

أمطار ورياح مثير للرمال والأتربة.. الأرصاد تحذر من طقس الجمعة

منذ ساعة و 12 دقيقة

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

منذ حوالي 4 ساعات

بعد إتمام اتفاقه مع الأهلي كهربا يغير التوقيت

منذ حوالي 8 ساعات

مفاجأة.. صلاح يقرر الرحيل عن ليفربول

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الموت يفجع عائلة عدوية

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. حمدي النقاز يعترف بندمه ويطلب العودة للزمالك مرة أخرى

منذ يوم

"كورة لايف" مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر فى الدوري المصري بدون تقطيع Koralive

منذ يوم

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

منذ حوالي 3 ساعات

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

منذ أقل من ساعة

نجم الأهلي يزف بشري سارة لجماهير القلعة الحمراء

منذ حوالي 9 ساعات

الموت يفجع عائلة إعلامية شهيرة

منذ أقل من ساعتين

كورة لايف MATCH ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر YALLA SHOOT كورة لايف رابط ماتش الزمالك بدون تقطيع PLUS

منذ 14 دقيقة

الأهلي يؤجل إعلان التعاقد مع كهربا

منذ ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:33 م

«يلا شوت ON SPORT المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم ZAMALEK HD

أيمن يونس تعليقاً على تصريحات أحمد بلال: بجد عيب

02:49 م

مفاجأة.. الأهلي يدرس قيد كهربا على حساب نجم الفريق المصاب

03:34 م

LIVE| «يلا شوت» ZAMALEK مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر ON SPORT كورة جول ONLINE رابط ماتش الزمالكYALLA ZAMALEK

06:25 م

عاجل.. نجم باريس سان جيرمان يقرر الرحيل ويختار ريال مدريد

04:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status