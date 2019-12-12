الإفتاء توضح حكم قراءة الفاتحة لأكثر من متوفى

ورد سؤال إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر صفحتها الرسمية عبر الفيسبوك"، جاء فيه: "هل يلزم قراءة الفاتحة أو غيرها من سور القرآن الكريم لكل متوفًى على حدة، أم يمكن إهداؤها للجميع دفعة واحدة؟".



وأوضحت لجنة الفتوى في إجابتها عبر صفحتها على موقع "الفيسبوك"، أنه لا مانع من قراءة الفاتحة وهبة ثوابها للميت سواء كان ذلك لكل ميت واحد على حِدَة أو لعدة أموات مرة واحدة؛ فكل ذلك جائز إن شاء الله تعالى.



هذا وتقدم دار الإفتاء عبر صفحتها على مواقع "التواصل الاجتماعي إجابات عن الأسئلة التي ترد إليها، لتوضيح صحيح الدين للمسلمين، وحتى لا يلجأوا للصفحات التي تنشر معلومات مغلوطة أو فتاوى شاذة.



