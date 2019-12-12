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«يلا شوت time sport المفتوحة» مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر KORA LIVE كورة ستار MATCH الزمالك اليوم on sport

الخميس 12/ديسمبر/2019 - 06:15 م
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بوابة الفجر
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* موعد المباراة :
تُقام مباراة براميدز والزمالك في تمام الساعة الثامتة مساء بتوقيت مصر والتاسعة مساءً بتوقيت السعودية والعاشرة مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة.

* مشاهدة مباراة براميدز والزمالك :
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خسر الزمالك في الجولة الماضية على يد إنبي بهدفين مقابل هدف ليواصل سلسلة هزائمه في دوري أبطال أفريقيا ويخسر على يد مازيمبي الكونغولي في أول جولات دوري أبطال أفريقيا. ولكن الفريق الأبيض استعاد من جديد ذاكرة الانتصارات على حساب على الشرقية في بطولة كأس مصر ومن ثم فاز على أول أغسطس في ثاني جولات بطولة دوري أبطال أفريقيا. يحتل الزمالك المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري برصيد 10 نقاط.
وعلى الجانب الآخر، يحتل بيراميدز المركز الرابع برصيد 12 نقطة على الرغم من تعادله الآخير في الدوري أمام أسوان إلا أن براميدز يُقدم آداءً غاية في الروعة في مبارياته الأخيرة في بطولة كأس مصر وبطولة كأس الاتحاد الأفريقي التي خاض أخر مبارياته فيها وفاز فيها على نادي نواذيبو بسداسية نظيفة.

* التشكيل المتوقع :
- تشكيل الزمالك المتوقع لمواجهة براميدز :
حراسة المرمى : عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي - محمد عبد الغني - محمود علاء - حمدي النقاز
خط الوسط : محمد حسن - أحمد سيد زيزو - محمد أوناجم - شيكابالا
خط الهجوم : كريم بامبو - عمر السعيد

- تشكيل براميدز المتوقع لمواجهة الزمالك :
حراسة المرمى : أحمد الشناوي
خط الدفاع : محمد حمدي - أحمد أيمن منصور - علي جبر - رجب بكار
خط الوسط : إريك تراوري - نبيل دونجا - إسلام عيسى
خط الهجوم : عبدالله السعيد - إبراهيم حسن - جون أنطوي

* يلا شوت بث مباشر مباراة براميدز والزمالك :
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