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كورة bein SPORT ستار مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام بث مباشر YOUTUBE NOW كورة لايف رابط ماتش بايرن يلا شوت NOW

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 11:06 م
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بوابة الفجر
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يستعد نادي بايرن ميونخ الألماني KORA GOAL لمواجهة نظيره نادي توتنهام الإنجليزي اليوم الأربعاء 11 ديسمبر ضمن منافسات الجولة السادسة YALLA SHOOT من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.
موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام في دوري أبطال أوروبا وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي بايرن ميونخ KORA GOAL ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب أليانز أرينا.
القنوات الناقلة لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم بدوري أبطال أوروبا
وستذاع مباراة نادي بايرن ميونخ KORA LIVE ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق حفيظ دراجي.
بث مباشر لمباراة بايرن ميونخ وتوتنهام اليوم بدوري أبطال أوروبا
ويقدم موقع "الفجر" بث مباشر لمباراة نادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا ويمكنكم متابعة البث عبر رابط يلا شوت أو Yallho Shoot.
كما يمكنكم متابعة البث المباشر لمباراة نادي بايرن ميونخ ضد نظيره نادي توتنهام اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا بجودة أفضل عبر كورة أون لاين و KoRA STAR أو KORA LIVE.
مجموعة توتنهام وبايرن ميونخ بدوري أبطال اوروبا
ويتواجد نادي توتنهام KORA ONLINE في المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا رفقة كل من نادي النجم الأحمر ونادي بايرن ميونخ ونادي أوليمبياكوس.
ترتيب توتنهام وبايرن ميونخ بمجموعتهم في دوري الأبطال
ويحتل نادي بايرن ميونخ KORA LIVE صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 15 نقطة من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن في البطولة.
بينما يتواجد نادي توتنهام KORA STAR في المركز الثاني من جدول ترتيب مجموعته بدوري أبطال أوروبا برصيد 10 نقاط من أصل 5 مباريات خاضها حتى الآن.


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