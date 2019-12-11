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"كول كورة" YALLAKORA مشاهدة مباراة السد وهينجين بث مباشر KORA LIVE كورة ستار NOW GOAL رابط ماتش السد بدون تقطيع TODAY

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:27 م
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مشاهدة مباراة السد
مشاهدة مباراة السد
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مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين سبورت اليوم 12/11‏/2019 كأس العالم للأندية، يحتضن استاد جاسم بن حمد مباراة جديدة تجمع بين فريق السد القطري وفريق هينجين سبورت، ضمن مباريات بطولة كأس العالم للأندية، ويشارك فريق السد القطري مباراته كونه ممثل عن الدولة المستضيفة للبطولة وباعتباره حامل لقب الدوري القطري، والذي تمكن من خطفه العام الماضي بعد أن تمكن من تحقيق الفوز على فريق الدحيل، وعلى الرغم من هذا فإن السد القطري يعيش حالة من الإحباط الشديد بسبب الهزائم التي تعرض لها الفريق على المستوى المحلي، والتي أصابت لاعبي الفريق بحالة من التوتر الشديد إلا أنه الفريق لديه فرصة كبيرة من خلال مشاركته في بطولة كأس

العالم للأندية، حتى يصالح جماهيره الذي استاءت من أدائه المتراجع خلال الفترة الماضية.
أما عن فريق هينجين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى له في التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المعتاد أن يشارك فريق نيوزيلندي ممثلاً عن أوقيانوسيا إلا أن هينجين يشارك للمرة الأولى له خلال هذه البطولة، ومن المقرر أن يتأهل الفائز في هذه المباراة ليشارك فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني ثم الفائز بينهما يلتقي ببطل دوري أبطال أوروبا، وهو فريق ليفربول خلال دور نصف نهائي،وقد صرح "تشافي" المدير الفني لفريق السد القطري أنم فريقه


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