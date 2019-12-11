أونلاين LiVE: مشاهدة مباراة السد القطري وهينجين بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت Bounaghah رابط السد مباشر جودة متعددة Kora

فريق هينجين سبورت الذي يشارك للمرة الأولى له في التاريخ في بطولة كأس العالم للأندية، حيث من المعتاد أن يشارك فريق نيوزيلندي ممثلاً عن أوقيانوسيا إلا أن هينجين يشارك للمرة الأولى له خلال هذه البطولة، ومن المقرر أن يتأهل الفائز في هذه المباراة ليشارك فريق مونتيري المكسيكي في الدور الثاني ثم الفائز بينهما يلتقي ببطل دوري أبطال أوروبا، وهو فريق ليفربول خلال دور نصف نهائي،وقد صرح "تشافي" المدير الفني لفريق السد القطري أنم فريقه لن يشهد غياب

مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر اليوم 11 من ديسمبر في انطلاق فاعليات بطولة كأس العالم للأندية مشاهدة مباريات اليوم بث مباشر حيث يلتقي الفريقين على ارض ملعب جاسم بن حمد بنادي السد فى تغطية مباشرة للمباراة من موقع الوفد مشاهدة مباراة اليوم مباشر ونتابع اللقاء الذى يجمع الفريقين فى تغطية مباشرة لايف.





مشاهدة مباراة السد وهينجين سبورت بث مباشر

مشاهدة مباراة السد مع هينجين سبورت فى بث مباشر مساء اليوم حيث يلتقى كلا من الفريقين فى منافسات الجولة الاولى من منافسات بطولة كأس العالم للأندية كورة مباشر مباريات اليوم حيث يسعى كلا من الفريقين الى حسم اللقاء بالفوز ومواصلة التقدم والمنافسة فى البطولة العالمية التى تستضيفها قطر حاليا مشاهدة مباريات اليوم لايف من خلال موقع الوفد فى نقل مباشر وتحديث مستمر للقاء.







