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hd اونلاين يلا شوت مشاهدة مباراة باريس سان جيرمان وجالاطا سراي KORA STAR لايف بث مباشر كورة لايف مباراة باريس سان جيرمان

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 04:06 م
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بوابة الفجر
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يستضيف ملعب بارك دى برينس "حديقة الأمراء" مباراة تجمع بين باريس سان جيرمان الفرنسي صاحب الأرض والجمهور ونظيره جالطة سراي التركي، ضمن مباريات الجولة السادسة والأخيرة من بطولة دوري أبطال أوروبا للموسم الجديد 2019_2020.

 

موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي

يحل فريق جالطة سراي التركي ضيف على نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش.

 

القنوات الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي

تقام مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي وجالطة سراي التركي ضمن مباريات الجولة الأخيرة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا اليوم الأربعاء فى تمام العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة والحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية والثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات والتاسعه مساءا بتوقيت جرينتش، وسيذاع اللقاء عبر قناة beIN Sport HD 6 الناقل الحصري لمباريات دوري أبطال أوروبا.

 

وحقق باريس سان جيرمان الفرنسي الصعود لدور ال 16 بعد تصدره للمجموعة برصيد 13 نقطة بينما صعد أيضا فريق ريال مدريد الإسبانى بعد مجيئه فى المركز الثانى برصيد 8 نقاط، بينما يحتل المركز الثالث فريق كلوب بروج البلجيكى برصيد 3 نقاط بينما يحتل فريق جالطة سراي التركي المركز الأخير برصيد نقتطين

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