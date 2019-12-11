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يلا STAR مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونيخ بث مباشر كورة أونلاين تابع لايف مباراة توتنهام في العارضة كورة hd

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 03:51 م
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بوابة الفجر
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"رد الاعتبار"، هكذا يرفع توتنهام هوتسبر شعار مباراته القوية أمام بايرن ميونخ الألماني في الجولة الختامية من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، والتي من المقرر أن تبدأ في تمام الساعة الحادية عشر مساء اليوم الأربعاء بتوقيت مكة المكرمة على ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ.

هل تتذكرون تلك النتيجة القاسية في ملعب توتنهام الجديد؟، ومن ينسى يا سادة تلك الليلة المظلمة التي عاشها جمهور السبيرز في ملعبهم ووسط جماهيرهم أمام البافاري بعد هزيمة ثقيلة وتاريخية بسبعة أهداف مقابل هدفين ، في وجود المدرب السابق لتوتنهام ، الأرجنتيني ماوريتسيو ساري الذي تمت إقالته قبل عدة أسابيع وحل بدلا منه أسطورة التدريب البرتغالي جوزيه مورينيو.

بالطبع لا يمكنك أن تطلب من مورينيو أن يحقق نفس النتيجة التي حققها بايرن ميونخ في ملعب توتنهام، لكن كل ما يأمل سبيشيال وان أن يحدث هو أن يعود من ملعب أليانز أرينا بعرض مميز خاصة أن الفريقين تأهلا بالفعل إلى دور الستة عشر، وبالتالي فإن اللقاء سيكون من أجل المتعة والمشاهدة الرائعة في مباراة يستعد بها الفريقان لقادم المنافسات وتجربة العديد من اللاعبين سواء في السبيرز أو بايرن ميونخ.

تشكيل توتنهام المتوقع:

حراسة المرمى: جازانيجا.

خط الدفاع: سيرج أورييه، ألديرفيرلد، سانشيز، ديفيز.

خط الوسط: داير، وينكس، ديلي ألي.

الهجوم: لوكاس مورا، سون، هاري كين.

بايرن ميونخ لا يعيش أفضل أيامه بعد أن خسر من متصدر الدوري الألماني في الجولة الماضية، بروسيا مونشينجلادباخ بهدفين مقابل هدف، أما توتنهام فعائد من انتصار كبير على بيرنلي بخمسة أهداف دون رد في الدوري الإنجليزي الممتاز.

تشكيلة بايرن ميونخ المتوقعة:

حراسة المرمى: نوير

الدفاع: ديفيز- ألابا- بواتينج- كيميتش

الوسط: توليسو- تياجو- جوريتزكا

الهجوم: كومان- مولر- ليفاندوفسكي

موعد مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام:

وتتابعون مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام مع حلول الساعة الثانية عشر منتصف الليل بتوقيت الإمارات، الساعة الثامنة مساء بتوقيت المغرب، الساعة الثامنة مساء بتوقيت جرينتش ، الساعة التاسعة مساء بتوقيت تونس ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت مصر ، الساعة الحادية عشر مساء تبوقيت مكة المكرمة ، ويعلق على اللقاء حفيظ دراجي عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 2.

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