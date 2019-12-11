شوائب عالقة وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019، مؤكدين أن تشهد البلاد شوائب عالقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والسحب تكون منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعن الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأوضحت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.





جدول بـ درجات الحرارة اليوم





المحافظة العظمى الصغرى القاهرة 21 15 شبين الكوم 21 14 طنطا 21 14 دمنهور 21 13 الإسكندرية 22 13 بلطيم 22 14 مطروح 21 14 السلوم 21 14 سيوة 20 11 بورسعيد 23 15 دمياط 23 14 الزقازيق 22 14 الإسماعيلية 23 11 السويس 23 13 العريش 23 10 رفح 22 10 رأس سدر 23 14 نخل 22 06 نويبع 24 18 طابا 20 15 كاترين 16 05 الطور 24 16 شرم الشيخ 25 18 الغردقة 26 16 مرسى علم 25 17 الفيوم 22 10 بنى سويف 22 10 المنيا 23 09 أسيوط 23 10 سوهاج 24 13 قنا 25 13 الأقصر 26 12 أسوان 26 14 أبوسمبل 25 12 الوادى الجديد 24 11 شلاتين 27 16 أبو رماد 26 16 حلايب 25 19 رأس حدربة 25 19





