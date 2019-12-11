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شوائب عالقة وانخفاض الحرارة.. اعرف تفاصيل حالة الطقس اليوم

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 09:56 ص
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حالة الطقس
حالة الطقس
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كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية عن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأربعاء الموافق 11/12/2019، مؤكدين أن تشهد  البلاد شوائب عالقة مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والسحب تكون منخفضة ومتوسطة على شمال البلاد، وتقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على مناطق من شمال البلاد حتى شمال الصعيد، وعن الرياح فتكون أغلبها جنوبية غربية معتدلة تنشط على غرب البحر المتوسط.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فأوضحت الأرصاد الجوية أنها ستكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية جنوبية شرقية، وعن حالة البحر الأحمر فتكون خفيفة إلى معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية غربية.

جدول بـ درجات الحرارة اليوم 

 المحافظة  العظمى  الصغرى
القاهرة 
 21      15
شبين الكوم 
 2114
طنطا
   2114
دمنهور 
 2113
الإسكندرية 
 2213 
بلطيم 
   2214
مطروح 
 2114
السلوم 
  21 14
سيوة 
 20 11 
بورسعيد 
    23 15
دمياط
    23 14
الزقازيق 
  22  14 
الإسماعيلية 
 2311
السويس 
  2313 
العريش 
  2310 
رفح 
 2210 
رأس سدر 
 23  14
نخل 
 22  06
نويبع 
   2418
طابا 
   2015
كاترين 
 1605
الطور 
   2416
شرم الشيخ 
  25 18
الغردقة 
 2616
مرسى علم 
  2517 
الفيوم 
    2210
بنى سويف 
   2210
المنيا
   2309 
أسيوط 
    2310
سوهاج 
 2413
قنا 
 2513
الأقصر 
   2612
أسوان 
   2614
أبوسمبل 
   2512
الوادى الجديد 
   2411
شلاتين 
   2716
أبو رماد 
   26 16
حلايب 
 2519
رأس حدربة  2519


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