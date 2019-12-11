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« يلا شوت» مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش بايرن ميونخbeIN SPORT اونلاين PLU

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:29 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر توتنهام اليوم الأربعاء بث مباشر مشاهدة لقاء باير ميونخ عبر الفجر والفجر الرياضي، يشهد ملعب أليانز أرينا بمدينة ميونخ مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر مباراة بايرن ميونخ الألماني وضيفه توتنهام اإنجليزي، في ختام مباريات المجموعة الثانية من بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر توتنهام اليوم الأربعاء بث مباشر

مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام المباراة بمثابة تحصيل حاصل للفريقين، حيث حسم الفريقين صعودهما لدور الـ 16، حيث ضمن بايرن ميونخ صدارة المجموعة مسبقاً، كما ضمن توتنهام التأهل كوصيف في المجموعة الثانية.


مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام| تشكيل بايرن ميونخ المتوقع ضد توتنهام

ومن المتوقع أن يبدأ هانز فليك المدير الفني للبايرن مباراة توتنهام بالأسماء التالية

حراسة المرمى: مانويل نوير
خط الدفاع: بنيامين بافارد – خافي مارتينيز – جيروم بواتينج – دافيد ألابا
خط الوسط: جوشوا كيميتش – ليون جرويتسكا – فيليب كوتينيو
خط الهجوم: إيفان بيرسيتش – روبيرت ليفاندوفيسكي – سيرجي جنابري.


مشاهدة مباراة بايرن ميونخ وتوتنهام | تشكيل توتنهام المتوقع ضد بايرن ميونخ

حراسة المرمى: باولو جازينجا 
خط الدفاع: كايل والكر بيترز – خوان فويث – دافينسون سانشيز – داني روز
خط الوسط: موسى سيسوكو – أوليفير سكيب – جيوفاني لوسيلسو
خط الهجوم: رايان سيسنيون – تروي باروت – كريستيان إيركسين.

موعد مباراة بايرن ميونخ ضد توتنهام | مشاهدة مباراة توتنهام وبايرن ميونخ بث مباشر توتنهام اليوم الأربعاء بث مباشر

وتنطلق المباراة مساء اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة، وتنقل عبر قناة beIN Sports HD 2 بتعليق حفيظ دراجي، ويديرها الحكم الإيطالي جيانلوكا روكي.
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