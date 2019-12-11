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مشاهدة مباراة ريال مدريد وكلوب بروج بث مباشر BEIN YouTube يلا شوت KORA LIVE رابط ماتش ريال مدريد اليوم بدون تقطيع مجانًا

الأربعاء 11/ديسمبر/2019 - 07:24 ص
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بوابة الفجر
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مشاهدة مباراة ريال مدريد اليوم الأربعاء أمام كلوب بروج عبر بوابة الفجر بثص مباشر ريال مدريد اليوم الأربعاء، مشاهدة قمة ريال مدريد بدوري أبطال أوربا، يستضيف فريق كلوب بروج البلجيكي نظيره فريق ريال مدريد الإسباني اليوم الأربعاء 11 ديسمبر في المباراة التي ستجمع بين الفريقين في بلجيكا ضمن منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

مشاهدة مباراة ريال مدريد| موعد مباراة ريال مدريد ضد كلوب بروج :- 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وسوف تقام المباراة بين فريق كلوب بروج البلجيكي وفريق ريال مدريد الإسباني في الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما سوف تقام المباراة في الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة التاسعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

مشاهدة مباراة ريال مدريد| القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكلوب بروج :- 

مشاهدة مباراة ريال مدريد وكانت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية قد حصلت على البث الحصري لمباريات دوري ابطال اوروبا في السنوات الماضية على قنواتها عبر قمري النايل سات والعرب سات، حيث ستذاع المباراة بين فريق ريال مدريد وفريق كلوب بروج البلجيكي عبر قناة بين سبورتس الرياضية 3 HD.

مشاهدة مباراة ريال مدريد| التشكيل المتوقع لريال مدريد ضد كلوب بروج :- 

مشاهدة مباراة ريال مدريد واستقر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان على التشكيلة الأساسية التي ستخوض مباراته أمام فريق كلوب بروج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا، حيث تأتي للتشكيلة المتوقعة كالتالي :- 

اريولا - ناتشو - ميليتاو - اودريزولا - ميندي - فالفيردي - لوكا مودريتش - فرانشيسكو إيسكو - لوكا يوفيتش - جاريث بيل - فينسيوس جونيور.

مشاهدة مباراة ريال مدريد، وكان فريق ريال مدريد قد تعادل مع فريق كلوب بروج البلجيكي بنتيجة هدفين مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من دور المجموعات على ملعب السانتياجو برنابيو في مدريد.

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