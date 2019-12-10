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أهداف مباراة الإنتر ضد برشلونة| نتيجة مباراة برشلونه اليوم| بث مباشر برشلونة وإنتر ميلان live

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:54 م
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مشاهدة مباراة برشلونة اليوم
مشاهدة مباراة برشلونة اليوم
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بث مباشر كورة لايف KORALIVE، لمشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة، عندما يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة ضيفًا ثقيلاً على نظيره إنتر ميلان، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم الثلاثاء الموافق 10 ديسمبر الجاري، على ملعب “سان سيرو”، في إطار منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

- موعد مباراة الإنتر ضد برشلونة لمشاهدتها عبر كورة أونلاين Barcelona ONLINE
حرصًا على مشاهدة مباراة الإنتر ضد برشلونة فور انطلاقها نقدم لكم موعد المباراة، حيث تنطلق مباراة الإنتر ضد برشلونة، في تمام العاشرة مساء اليوم الثلاثاء بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثانية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، والتاسعة مساءًا بتوقيت تونس، والثامنة مساءًا بتوقيت جرينتش.

- كورة جول Barcelona KORAGOAL، القنوات الناقلة لمباراة الإنتر ضد برشلونة
ومن المقرر أن يتم إذاعة مباراة الإنتر ضد برشلونة حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة beIN SPORTS HD 1، في قمة منافسات الجولة السادسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، في مباراة مرتقبة من كافة عشاق الكرة العالمية.

يلا شوت Yalla Shootمباراة الإنتر ضد برشلونة
نقدم لكم بث مباشر لمباراة الإنتر ضد برشلونة، للاستمتاع بالمباراة، لذلك يقدم لكم الفجر الرياضي خدمة البث المباشر عبر عدد كبير من الروابط لمشاهدة المباراة بدون تقطيع وبكل الجودات المتاحة للمشاهد، لذلك في حالة توقف البث يرجى تحديث الصفحة فقط، عبر كورة أونلاين KORAONLINE، و كورة لايف KORALIVE.

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