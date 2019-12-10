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العرض الخاص لـفيلم الانجليزي "جودي" بحضور نجوم الفن (صور)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 10:08 م
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بوابة الفجر
عبد الحافظ حمدي
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أقيم مساء اليوم الثلاثاء، بسينما الزمالك، العرض الخاص للفيلم الانجليزي " جودي" الفائز بتسعة جوائز عالمية حتى الآن .


بحضور عدد كبير من النجوم منهم سوزان نجم الدين، ومحمد فهيم، وملك بدوي، والمخرج كمال منصور ومحمد بريقع والمخرجة ماريان خوري والمنتج والموزع جابي خوري.


والاعلامي عماد الدين حسين رئيس تحرير الشروق والمذيع علاء ابو زيد والنقاد وليد سيف ورامي عبد الرازق وميرفت عمر.


والذي تدور أحداثه في شتاء 1968، حين تصل المؤدية الأسطورية (جودي جارلاند) إلى (لندن) لأداء سلسلة من الحفلات الموسيقية، والتي قد يضحي كثيرون بنزاهتهم الفنية للمشاركة بها.. وهذا بعد مرور ثلاثين عامًا على انطلاقة نجوميتها في فيلم (ساحر أوز)، فبينما تعد جودي نفسها للحفل، تتصارع مع الإدارة، سحر الموسيقيين، ذكريات طفولتها وأصدقائها ومعجبيها.


الفيلم من إخراج روبرت جولد وتأليف توم إيدج، وبطولة كل من رينيه زيلويجر وروفوس سيويل وفين واتتروسك ومايكل جامبون وجيسي باكلي وجون داخلي، العرض نظمته شركة موزعي الأفلام- طارق صبري- وامباير انترتنمينت وفرونت رو فيلم انترتمينت.

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