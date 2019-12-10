«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

شاهد اليوم الثلاثاء مباراة دوي أبطال أوروبا بين برشلونة و إنتر ميلان COOL KORA.

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يشهد ملعب سان سيرو مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني yalla shoot و إنتر ميلان الإيطالي ضمن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشهد المباراة GOAL LIVEمواجهة خارج الخطوط بين إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان

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ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز COOL KORA، من أجل ضمان الصعود لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.

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التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد إنتر ميلان

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ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي.

حراسة المرمى: نيتو

خط الدفاع: موسى واجي – رونالد أرواخو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو

خط الوسط: أرتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتس – كارليس ألينيا

خط الهجوم: أنطوان جريزمان – كارليس بيريز – أنسوا فاتي

تشكيل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة

هاندانوفيتش

جودين – دي فري – سكرينيار

دامبروزيو – فاليرو – بروزوفيتش – فيسينو – كاندريفا

مارتينيز - لوكاكو

موعد مباراة برشلونة و إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها

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تبدأ أحداث المباراة اليوم لثلاثاء 10 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.



