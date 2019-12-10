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«يلاشووت YALLAKORA» مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش البرسا plus

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:50 م
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بوابة الفجر
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شاهد اليوم الثلاثاء مباراة دوي أبطال أوروبا بين برشلونة و إنتر ميلان COOL KORA.
تابع بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان اليوم اللثلاثاء في بطولة دوري أبطال أوروبا يلا شوت يلا كورة كورة ستار COOLKORA برابط مباشر وسريع، شاهد مباريات دوري أبطال أوروبا برشلونة و إنتر ميلان متابعة مباشرة دوري بلس، مشاهدة مباراة برشلونة و إنتر ميلان لايف كورة بين ماتش موبي كورة.
يشهد ملعب سان سيرو مباراة من العيار الثقيل بين برشلونة الإسباني yalla shoot و إنتر ميلان الإيطالي ضمن المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا، وتشهد المباراة GOAL LIVEمواجهة خارج الخطوط بين إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة أنطونيو كونتي مدرب إنتر ميلان
.بث حي ومباشر لقناة beIN Sorts HD 1 على الإنترنت برابط جودة عالية دون تقطيع على الهواء مباشرة سرعات متعددة من هنا BEINMATCH ومشاهدة قنوات بين سبورتس عبر الإنترنت بواسطة BEIN CONNECT بجودة فائقة.
ويسعى إنتر ميلان لتحقيق الفوز COOL KORA، من أجل ضمان الصعود لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
متابعة دوري أبطال أوروبا، بث حي على الهواء مباشرة بين برشلونة و إنتر ميلان دوري بلس لايف جول YALLASHOOT مباراة برشلونة وإنتر ميلان على الهواء مباشرة وحصرياً رابط يوتيوب KOOORAGOAL رابط سريع.
مشاهدة مباراة برشلونة و إنتر ميلان مباشرة كورة ستار MAMAHD ويقدم لكم موقع "الفجر" خدمة مشاهدة المباراة من خلال رابط سريع ومباشر يلاشوت KOOORA4LIVE كول كورة.
التشكيل المتوقع لبرشلونة ضد إنتر ميلان
تابع من هنا لحظة بلحظة البث الحي لمباراة برشلونة و إنتر ميلان رابط الأسطورة كورة فور لايف YALLAKORA ومتابعة قنوات بين سبورت عبر خدمة beIN Connect .
ومن المتوقع أن يبدأ المدير الفني لبرشلونة إرنستو فالفيردي المباراة بالتشكيل التالي.
حراسة المرمى: نيتو
خط الدفاع: موسى واجي – رونالد أرواخو – صامويل أومتيتي – جونيور فيربو
خط الوسط: أرتورو فيدال – سيرجيو بوسكيتس – كارليس ألينيا
خط الهجوم: أنطوان جريزمان – كارليس بيريز – أنسوا فاتي
تشكيل إنتر ميلان لمواجهة برشلونة
هاندانوفيتش
جودين – دي فري – سكرينيار
دامبروزيو – فاليرو – بروزوفيتش – فيسينو – كاندريفا
مارتينيز - لوكاكو
موعد مباراة برشلونة و إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة لها
تابع مباراة دوري الأبطال بين برشلونة إنتر ميلان DAWRI PLUS كورة ستار بجودة عالية دون تقطيع ALASTORA .
تبدأ أحداث المباراة اليوم لثلاثاء 10 ديسمبر في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الحادية عشرة مساء بتوقيت السعودية، الثانية عشرة مساء بتوقيت الإمارات، وهي منقولة على قناة beIN Sports HD 1 بتعليق عصام الشوالي.

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