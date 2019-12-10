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بث مباشر| مشاهدة مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان| inter milan vs barcelona Champions League live

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 09:42 م
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مشاهدة مباراة برشلونة
مشاهدة مباراة برشلونة
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يقدم موقع الفجر الرياضي خدمة البث المباشر للمباراة القوية التي ستجمع برشلونة ضد إنتر ميلان YALLA SHOOT 7ASRY، في إطار الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروباkora live.
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