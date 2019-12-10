أونلاين NOW مشاهدة مباراة برشلونة والانتر بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش برشلونة NQW PLUS

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ويحل برشلونة بطل إسبانيا في الموسمين الماضيين، والذي ضمن التأهل الى الدور المقبل، ضيفاً على إنتر متصدر ترتيب الدوري الإيطالي، والساعي إلى التأهل الى ثمن النهائي للمرة الأولى منذ موسم 2011-2012، وذلك في الجولة السادسة الأخيرة لمنافسات المجموعة السادسة التي تضم أيضاً بوروسيا دورتموند الألماني وسلافيا براغ التشيكي.





مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة اليوم الثلاثاء

وقال كونتي خلال المؤتمر الصحافي عشية المباراة المرتقبة "نحن نتكلم عن برشلونة، أحد أقوى الأندية في العالم مع تشكيلة قوية من 20 إلى 22 لاعباً".





وتابع "يبقى برشلونة أحد أبرز المرشحين من بين أربعة أو خمسة أندية للفوز بلقب المسابقة كل عام"، مضيفاً "هم مرتاحون في المركز الأول وسيلعبون بدون أي ضغوط وبامكانهم خلق المشاكل. علينا أن نبذل قصارى جهدنا مع معرفتنا بأن ذلك ربما لن يكون كافياً".





مشاهدة مباراة إنتر ميلان وبرشلونة

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