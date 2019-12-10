مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر| هدف محمد صلاح الأسطورة الآن

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ويحل نادي ليفربول الإنجليزي COOL KORAالذي يلعب له النجم المصري محمد صلاح ضيفاً على نادي سالزبورج في ملعب ريد بول أرينا في المجموعة الخامسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.





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ويسعى مدرب ليفربول يورجن كلوب للفوز بالمباراة من أجل الصعود نحو دور الـ 16، حيث يكفي الفوز أو التعادل صعود ليفربول لدور الـ 16.





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وسيقود النجم المصري محمد صلاح YALLA KORA فريقه ليفربول لمواجهة سالزبورج، حيث من المتوقع أن تكون تشكيلة فريقه كالتالي: kora star





حراسة المرمى: أليسون بيكير

خط الدفاع: ترينت أليكسندر أرنولد – فيرجيل فان دايك – ديان لوفرين – أندي روبيرستون.

خط الوسط: جوردان هيندرسون – أليكس أوكسليد تشامبرلين – جورجينو فينالدوم.

خط الهجوم: ساديو ماني – روبيرتو فيرمينو – محمد صلاح.





ترتيب المجموعة الخامسة قبل مباراة ليفربول ونابولي

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ويحتل ليفربول قمة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط MOB IKORA بينما يحتل سالزبورج المركز الثالث برصيد 7 نقاط. youtube live



