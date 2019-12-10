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دليلك الكامل حول عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y" (فوائد وأضرار وطريقة إجرائها)

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 08:26 م
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تجاوز المعدة Gastric bypass
تجاوز المعدة Gastric bypass
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ما هي عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"؟

تتم عملية تجاوز المعدة Gastric bypass أو "Roux - en - Y" عن طريق تقسيم المعدة إلى قمسين، ويقوم الطبيب بتوصيل المعدة العلوية مباشرة إلى القسم السفلي من الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لتلك العملية يقوم جسم الإنسان بامتصاص السعرات الحرارية، وفيما يلي نستعرض معكم شروط وفوائد وأضراء وطريقة إجراء عملية تجاوز المعدة.

شروط عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"

- زيادة الوزن بطريقة كبيرة، لن تنفع معها أي حمية غذائية أو ممارسة الرياضة.

- ليست هنالك اضطرابات شرب.

- يجب أن يكون الشخص لا يعاني من الاكتئاب "Depression".

- يجب أن يكون عمر المريض من 18 عامًا إلى 65 عامًا.   

طريقة إجراء عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"

في هذه العملية الجراحية يقوم الطبيب بتصغير المعدة، من خلال إنشاء جيب صغير في طالرف الأعلى من المعدة، ويقوم الجراح بذلك بواسطة مكابس جراحية أو أشرطة بلاستيكية.

ومن ثم يتم توصيل المعدة المصغرة مباشرة مع القسم المركزي من الأمعاء الدقيقة "الصّائم - Jejunum"، بحيث يجتاز بقية المعدة والقسم الأعلى من الأمعاء الدقيقة "الإثنا عشر - Duodenum".

بالإمكان إجراء عملية المجازة المعديّة بواسطة إحداث شق كبير بالبطن (إجراء مفتوح) أو بواسطة إحداث شق صغير واستخدام أدوات صغيرة وكاميرا لتوجيه الجراحة "طريقة التنظير - Laparoscopy".

فوائد عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"

- علاج ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري النوع الثاني.

- التخلص من مشكلة وقف التنفس عند النوم.

- التخلص من ارتفاع الكوليسترول والدهون الثلاثية والارتجاع المريئي.

- التخلص من آلام المفاصل وفقد التحكم بالتبول عند النساء.

- التخلص من الاكتئاب المصاحب للسمنة وتحسن الثقة بالنفس وتحسن الأداء الوظيفي والإجتماعي.

- محلوظة: عليك اتباع تعليمات الطبيب بعد العملية وقبلها جيدًا حتي تضمن نتائج مرضية.

أضرار عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"

عليك الاتصال بالطبيب فور ظهور هذه الأعراض:

- درجة حرارة مرتفعة أكثر من 38 درجة مئوية.

- الشعور بالغثيان والقيء.

- ألم متزايد في موقع الاجراء الجراحي.

- ألم في الصدر أو الساقين.

- مشاكل في التنفس.
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