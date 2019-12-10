دليلك الكامل حول عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y" (فوائد وأضرار وطريقة إجرائها)

ما هي عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"؟

عن طريق تقسيم المعدة إلى قمسين، ويقوم الطبيب بتوصيل المعدة العلوية مباشرة إلى القسم السفلي من الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لتلك العملية يقوم جسم الإنسان بامتصاص السعرات الحرارية، وفيما يلي نستعرض معكم شروط وفوائد وأضراء وطريقة إجراء عملية تجاوز المعدة.

تتم عملية تجاوز المعدة Gastric bypass أو "Roux - en - Y" عن طريق تقسيم المعدة إلى قمسين، ويقوم الطبيب بتوصيل المعدة العلوية مباشرة إلى القسم السفلي من الأمعاء الدقيقة، ونتيجة لتلك العملية يقوم جسم الإنسان بامتصاص السعرات الحرارية، وفيما يلي نستعرض معكم شروط وفوائد وأضراء وطريقة إجراء عملية تجاوز المعدة.

- يجب أن يكون عمر المريض من 18 عامًا إلى 65 عامًا.

- يجب أن يكون الشخص لا يعاني من الاكتئاب "Depression".

- زيادة الوزن بطريقة كبيرة، لن تنفع معها أي حمية غذائية أو ممارسة الرياضة.

طريقة إجراء عملية تجاوز المعدة Gastric bypass بطريقة "Roux - en - Y"

في هذه العملية الجراحية يقوم الطبيب بتصغير المعدة، من خلال إنشاء جيب صغير في طالرف الأعلى من المعدة، ويقوم الجراح بذلك بواسطة مكابس جراحية أو أشرطة بلاستيكية.





ومن ثم يتم توصيل المعدة المصغرة مباشرة مع القسم المركزي من الأمعاء الدقيقة "الصّائم - Jejunum"، بحيث يجتاز بقية المعدة والقسم الأعلى من الأمعاء الدقيقة "الإثنا عشر - Duodenum".





بالإمكان إجراء عملية المجازة المعديّة بواسطة إحداث شق كبير بالبطن (إجراء مفتوح) أو بواسطة إحداث شق صغير واستخدام أدوات صغيرة وكاميرا لتوجيه الجراحة "طريقة التنظير - Laparoscopy".



