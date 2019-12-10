«كورة لايف NOW» مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر YALLA SHOOT يلا كورة FILGOAL رابط ليفربول I7SRY هدف sALAH

يواجه فريق ليفربول الإنجليزى المحترف ضمن صفوفه النجم المصري محمد صلاح شبح الخروج المبكر من مسابقة دوري ابطال اوروبا عندما يحل ضيفاً على ريد بول سالزبورج النمساوي.





موعد مباراة ليفربول وتقام مباراة سالزبورغ ضد ليفربول في الثامنة مساء اليوم، بتوقيت القاهرة، على ملعب "ريد بول أرينا"، ضمن منافسات الجولة السادسة والأخيرة بالمجموعة الخامسة بمسابقة دوري ابطال اوروبا ويتصدر ليفربول جدول ترتيب المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط، متفوقاً بفارق نقطة واحدة على نابولي الايطالي صاحب الوصافة، وثلاث نقاط على سالزبورج صاحب المركز الثالث.





سالزبورغ ضد ليفربول

الإثارة والمتعة سيكونا عنوان مباراة سالزبورج وليفربول في ظل الحظوظ التي يمتلكها الفريقين للتأهل إلى دور الـ 16، ويحتاج ليفربول للفوز أو التعادل لتخطي دور المجموعات وتجنب الخروج المبكر من المسابقة.





كما قد يصعد فريق محمد صلاح للدور المقبل حال الهزيمة بشرط تسجيل 4 أهداف فأكثر في النمسا ليتفوق في المواجهة المباشرة مع سالزبروج، بعدما انتهت المباراة التي جمعت بين الفريقين بملعب أنفيلد"، لصالح ليفربول بنتيجة 4-3، كذلك الخسارة بأي نتيجة قد لكن بشرط عدم فوز نابولي على جينك البلجيكي.





سالزبورغ ضد ليفربول

أما سالزبورج فيحتاج لتحقيق الفوز على ليفربول وتعثر نابولي أمام جينك في المباراة التي ستجمعهما بنفس التوقيت على ملعب "سان باولو"، لمواصلة المشوار بمسابقة دوري ابطال اوروبا، ويكفي نابولي الحصول على نقطة التعادل من أجل التأهل لثمن النهائي، كما سيتأهل الفريق الايطالي للدور المقبل حال الهزيمة ضد جينك بشرط تعثر سالزبورج أمام ليفربول.





ويعاني ليفربول أزمة دفاعية في مباراة اليوم في ظل معاناة الثنائي فابينيو وجويل ماتيب من الاصابة، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة المدافع الكرواتي ديان لوفرين للسبب ذاته.



