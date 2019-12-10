عاجل
Advertisements
Advertisements
Advertisements

"كورة جول" YALLA SHOOT مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر يلا شوت Liverpool كورة لايف رابط ماتش ليفربول SALAH

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 06:14 م
Advertisements
مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
Advertisements
يلتقي ليفربول مساء اليوم مع سالزبورج في مباراة حاسمة خارج ميدانه في ختام دور المجموعات من دوري الأبطال، وهي مباراة يحتاج إلى تجنب الخسارة بها لكي يستمر في مشوار الدفاع عن لقبه

وسيفتقد يورجين كلوب مدرب الليفر للاعب آدم لالانا للإصابة ولكنه أصبح يمتلك خيارات إضافية أخرى بعد أن أكد وجود جورجيو فينالدوم وديان لوفرين ضمن قائمة الفريق المسافرة إلى النمسا بعد أن كانا قد تلقيا لبضعة كدمات مؤخرا.

وتم إقصاء فينالدوم من تشكيلة الريدز التي فاز بها بثلاثة أهداف مقابل لا شىء ضد بورنموث خارج ميدانه بينما تم استبدال لوفرين في الشوط الثاني كإجراء احتياطي

ومن المتوقع أن يدفع المدرب الألماني بالثلاثي هندرسون وجيمس ميلنر ونابي كايتا في وسط الميدان وخصوصاً بعد تألق كيتا في المباراة الاخيرة أمام بورنموث بتسجيله لهدفٍ وصناعته لهدف.

كما يتوقع مشاركة جو جوميز في قلب الدفاع إلى جانب الهولندي فيرجيل فان دايك لأن كلوب لا يريد المخاطرة بقلب الدفاع الكرواتي لوفرين الآن، ونفس الآخر فيما يتعلق بآدم لالانا الذي أشار إلى إمكانية أن يكون جاهزاً لكنه لن يُخاطر به اليوم.

وفي خط الهجوم سيتواجد الثلاثي الهجومي المعتاد محمد صلاح و فيرمينو إضافة إلى السنغالي المتألق مؤخراً ساديو مانو.

وسيتأهل ليفربول إلى مراحل خروج المغلوب في حالة عدم الخسارة فقط أمام سالزبورج ليتأهل ولكن المدرب الألماني أكد أن فريقه لن يلعب من أجل التعادل.


Advertisements

الكلمات المفتاحية

يلا شووت مشاهدة ليفربول بث مباشر يلا شوت ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر هدف محمد صلاح اليوم نتيجة مباراة ليفربول اليوم نتيجة مباراة ليفربول مشاهدة هدف محمد صلاح مشاهدة مباراة ليفربول يلا شوت hd مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر ليفربول ضد سالزبورغ ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر ليفربول بث مباشر كول كورة مشاهدة مباراة ليفربول كورة لايف ليفربول بث مباشر كورة ستار مشاهدة مباراة ليفربول كورة اون لاين مباراة ليفربول بث مباشر قناة مفتوحة ليفربول بث مباشر شاهد هدف محمد صلاح رابط يلا شوت ليفربول، رابط مباراة ليفربول رابط بي ان سبورت ليفربول تردد قناة بي ان سبورت

أخبار تهمك

من هي afifa iskandar "عفيفة إسكندر" التي تصدرت تريندات جوجل اليوم؟

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

منذ ساعة و 8 دقيقة

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. فايلر يرفض التجديد لقائد الأهلي ويطالب باعتزاله

منذ يوم

"الزراعة" تعلن رفع أسعار اللحوم والدواجن الفترة المقبلة (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعة

رد صادم من عمرو زكي على شائعة وفاته ورسالة نارية لنجم الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

«القنوات المفتوحة» الناقلة لمباراة ليفربول وسالزبورغ اليوم مجانًا| مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورج بث مباشر Watch ON

منذ 35 دقيقة

أول رد فعل لمرتضى منصور بعد اقتراب كهربا من الأهلي

منذ يوم

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

كارثة في انتظار إقامة الكلاسيكو

منذ ساعة

حريق داخل مدرسة في فيصل.. والدفع بسيارات الإطفاء

منذ ساعتين و 16 دقيقة

ننفرد بتفاصيل الجلسة السرية بين الخطيب وكهربا بالشيخ زايد.. وقع رسميا والإعلان "الإثنين"

منذ يوم

صفقة تبادلية.. الأهلي يستغني عن مدافعه لضم هداف الدوري

منذ يوم

أول رد فعل من صالح جمعة على أنباء انتقاله للزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

منذ ساعة و نصف
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
12:51 م

عاجل.. مرتضى منصور يكشف عن توقيع صالح جمعة ومارسيلو للزمالك

بـ110 مليون.. برشلونة يحسم صفقة مدوية

05:01 م

عاجل.. محمود كهربا يوقع على عقود انتقاله للأهلي

05:22 م

عاجل.. باتريس كارتيرون يحرج الزمالك

02:49 م

أزمة في الزمالك قبل موقعة بيراميدز

04:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: چنرال الأوبرا يفتح خزائن أسراره

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: القاهرة السينمائي.. كسب الرهان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: القاهرة السينمائى.. يجدد شبابه فى الدورة 41

DMCA.com Protection Status