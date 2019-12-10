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سوق الأسهم السعودية يغلق عند مستوى 8066.42 نقطة

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 05:49 م
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سوق الاسهم السعودية
سوق الاسهم السعودية
نيفين سمير
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 سوق الأسهم السعودية

أنهي سوق الأسهم السعودية تعاملات جلسة اليوم الثلاثاء ، منتصف الأسبوع على تراجع ، حيث هبط  المؤشر العام للسوق بنسبة 0.66 بالمائة إلى مستوى 8066.42 نقطة فاقداً من خلالها 53.59 نقطة، وتراجعت التداولات اليوم مقارنة بجلسة أمس الاثنين، وتم التداول على 107.845 مليون سهم مقابل 160.570 مليون سهم أمس بقيمة 2.58 مليار ريال مقارنة بـ 3.99 مليار ريال تم التداول عليهم أمس، موزعة على 115.825 ألف صفقة.



وعن الأسهم الأكثر ارتفاعا وانخفاضا بسوق الأسهم السعودية ، فق تصدّر الارتفاعات اليوم سهم اللجين بنسبة 6.73 بالمائة، وتلاه سهم شاكر المرتفع بنسبة 5.43 بالمائة، وارتفع أيضاً سهم الكثيري بنسبة 5.31 بالمائة ، بينما تصدر التراجعات سهم ثمار بنحو 7.82 بالمائة، وتلاه سهم المملكة بنحو 6.05 بالمائة، إضافة إلى تراجع سهم بدجت السعودية بنسبة 3.52 بالمائة ، وكان سهم الإنماء الأنشط من ناحية الحجم بنحو 12.014 مليون سهم، فيما كان سهم الراجحي الأنشط من ناحية القيمة بنحو 379.741 مليون ريال.




ويترقب السوق السعودي غداً الأربعاء الموافق 11 ديسمبر، إدراج شركة "أرامكو" أسهمها في البورصة السعودية بعد أن جمعت في طرحها الذي يعتبر الأكبر عالمياً نحو 25.6 مليار دولار وسعرت سهمها عند مستوى 32 ريالاً (8.53 دولار).


وأغلق المؤشر العام "تاسي"، تعاملات جلسة أمس الاثنين، مرتفعاً 0.26 بالمائة، بمكاسب بلغت 21.27 نقطة، صعد بها إلى مستوى 8,120.01 نقطة؛ وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ نهاية جلسة 28 أغسطس 2019.

وعلى صعيد السوق الموازي، فقد أغلق مرتفعاً 1.5 بالمائة بنهاية التعاملات إلى مستوى 6650.50 نقطة ليربح نحو 97.97 نقطة ،وتصدر الارتفاعات سهم الوطنية للبناء والتسويق بنسبة 7.58 بالمائة، فيما كان سهم الصمعاني الأكثر تراجعاً بنسبة 10.31 بالمائة.

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