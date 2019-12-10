«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة ليفربول ضد سالزبورغ بث مباشر LIVERPOOL LIVE كورة جول PLUS رابط ماتش ليفربول جودة متعددة HD

مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورج بث مباشر ضمن لقاء الإياب الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا 2020 دور المجموعات، يستضيف ملعب سالزبورغ اليوم لقاء بين فريقي نادى ريد بول سالزبورج، ونظيره ليفربول في مواجهة الحسم للفريق الأحمر والذي يأمل في التأهل عن صدارة المجموعة لأن الخسارة أمام المنافس تعني توديع البطولة في حال إنتصار نابولي هو الآخر علي حساب نادي جينك، وقد أستطاع نادى ليفربول إعتلاء صدارة المجموعة الخامسة برصيد 10 نقاط.





مشاهدة لقاء ليفربول اليوم الثلاثاءنقاط جمعهم من فوز في ثلاث مباريات وتعادل مباراة وخَسر مباراة مثلها ، وفي اللقاء الماضي لعَب أمام نادى نابولي وإنتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدف مقابل هدف، على الجانب الآخر نادى ريد بول سالزبورج يحتل المركز الثالث برصيد سبعة نقاط من فوز في مبارياتين وتعادل مباراة وتلقي مبارياتين هزيمة.









تنطلق المواجهة بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ في تمام الساعة 20:55 بتوقيت مكة المكرمة، والساعة 19:55 بتوقيت القاهرة ، والتي ستذاع علي قناة بي إن سبورت 1 بتعليق المعلق حفيظ دراجي، رابط مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر في لقاء اليوم الثلاثاء 10 / ديسمبر / 2019، وسوف نغطي كافة الأخبار المتعلقة بهذا اللقاء، كما سننشر أهم اخبار الفريقين ، وأيضا التشكيلة الخاصة بكلا الفريقين.









مشاهدة مباراة ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر ويمكنك مشاهدة اللقاء القوي بين فريقي ليفربول وريد بول سالزبورغ مباشر، وسيتم تحديث الفيديو في حالة التوق.









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا





خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .





يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا.









بينما لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا









يسعي ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال و كأنها المباراة النهائية .









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا





وأَضاف نحن نبحث عن الفوز وخطف ثلاث نقاط لان التعادل امام ريدبول وحصد نقطة فقط لا تكفينا ، وبعد التعادل أمام نابولي في الجولة السابقة ادركنا ان هذه هي المباراة النهائية ، ونحن علي أتم استعداد وفي كامل جاهزيتنا للمباراة









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا









وتحدث عن أصابات لاعبيه المؤثره في صفوف فريقه ، نواجهه صعوبات ولاكننا لدينا البدائل ، وتحدث عن الثنائي جورجينيو فينالدوم لاعب الوسط و ديان لوفرين مدافع الفريق قائلاً انهم علي أتم استعداد للعب بعد تعافيهم من الأصابة ، بينما لن يعود فابينو لاعب الوسط و المدافع جويل من الاصابة حتي الموسم المقبل .





يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا يتصدر الريدز المجموعة الخامسة بفارق نقطة واحدة عن وصيفه نابولي بينما يحتل نظيره ريد بول المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط عن ليفربول ونقطتين عن نابولي ويتنافس الثلاثي بقوة علي ضمان ورقة التأهل وحجز مقعدين في الدور ال 16 .









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا بينما أكد هالاند مهاجم ريد بول عن مدي أهمية المباراة بالنسبه له ويعتبرها المواجهة الاهم في حياته ، وصرح قائلاً نحن لا نخشي ليفربول وليس لدينا ما نخسره سندخل المباراة ونتمتع بأنفسنا .









يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا وأضاف: "أنا علي أتم استعداد لهذا اللقاء و أعيش حلماً كبيراً ، وأتطلع لهذه المباراة ، فمثل هذه المبارات التي كنت احلم بها منذ زمن ، وأختتم حديثه قائلا : انا اركز علي عملي فقط وعلي لعب كرة القدم والاستمتاع به وكل تركيزي حاليا علي سالزبورغ ".













سالزبورغ ضد ليفربول





يوتيوب مباشر ليفربول وسالزبورج مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ بث مباشر اليوم الثلاثاء 10-12-2019 اون لاين دوري ابطال اوروبا وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين نجح ليفربول في التغلب علي نظيره ريد بول ، وانتهت المباراة بنتيجة 3-4 لصالح الريدز ، وافتتح التسجيل في المباراة اللاعب " ساديو ماني " في الدقيقة التاسعة ، ثم أحرز الهدف الثاني " أندرو روبرتسون " في الدقيقة الخامسة و العشرون ، ثم أحرز الهدف الثالث والرابع الفرعون المصري " محمد صلاح " في الدقيقة 36 ، 69 لصالح الاحمر ، بينما أحرز اهداف سالزبورغ " اللاعب " هونغ هي تشان " في الدقيقة 39 ، و احرز الثاني " تاكومي " في الدقيقة 56 ، واحرز الثالث " إيرلنيغ هالاند " في الدقيقة 60 من عمر وزمن المباراة ، علي ملعب ، (إنفيلد ) وذلك في يوم 2 من شهر أكتوبر في هذا العام الجاري ضمن إطار مباراة الذهاب التي جمعت بين الفريقين في الجولة الثانية من بطولة دوري أبطال اوروبا .



