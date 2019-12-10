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"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف

الثلاثاء 10/ديسمبر/2019 - 03:41 م
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مشاهدة مباراة ليفربول
مشاهدة مباراة ليفربول
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خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .

 

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

 

بينما  لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام  نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة 0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .

 

بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف

 

يسعي  ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ، وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم الماضي  ، انه يتعامل دائما مع مباراته الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال  و كأنها المباراة النهائية .

 

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