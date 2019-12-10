"كورة لايف" بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين |كورة لايف
خاض الريدز حتي الان خمس مبارات في بطولة دوري أبطال أوروبا ، فاز في ثلاثه وتعادل في مباراة وخسر في الأخري أمام نظيره نابولي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ لصالح الإيطالي في إطار الجولة الأولي من البطولة .
بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
بينما
لعب ريد بول ايضا خمس لقاءت فاز في اثنين وتعادل في مباراة امام نظيره نابولي ، وخسر في مواجهتين أمام مانشستر
سيتي بنتيجة هدفين مقابل لا شئ في الجولة الأولي ، ثم أمام نظيره أتلاتنا بنتيجة
0-2 ضمن إطار منافسات الجولة الخامسة .
بث مباشر مباراة ليفربول وسالزبورج بدون تقطيع
مشاهدة مباراة ليفربول وسالزبورغ مباشرة كورة اون لاين | كورة لايف
يسعي
ليفربول في حصد ثلاث نقاط غالية في لقاء اليوم الذي يجمعه بنظيره ريدبول ،
وتعويض النقاط التي فقدها في المباراة التي تعادل فيها أمام نظيره نابولي في
الجولة الماضية من البطولة ، وصرح كلوب المدير الفني للاحمر وحامل اللقب في الموسم
الماضي ، انه يتعامل دائما مع مباراته
الاخيرة في دور المجموعات بدوري الأبطال و
كأنها المباراة النهائية .